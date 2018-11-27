Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Венецию за 109 евро!
27 ноября 2018, 11:44
Портал путешествий Postimees подготовил очередную подборку самых дешевых и интересных авиарейсов с сайтов trip.ee и secretflying.com.
Туда-обратно из Таллинна в Венецию начиная со 109 евро
Туда-обратно из Таллинна в Майами начиная с 325 евро
Туда-обратно из Таллинна в Дели начиная с 356 евро
Туда-обратно из Таллинна в Сингапур начиная с 435 евро
Туда-обратно из Хельсинки на Занзибар начиная с 496 евро
Туда-обратно из Риги в Бангкок начиная с 395 евро