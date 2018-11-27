Вт, 27.11.2018
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Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Венецию за 109 евро!

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Венеция.

ФОТО: Volha Kavalenkava / PantherMedia / Volha Kavalenkava / Scanpix

Портал путешествий Postimees подготовил очередную подборку самых дешевых и интересных авиарейсов с сайтов trip.ee и secretflying.com.

Туда-обратно из Таллинна в Венецию начиная со 109 евро

Туда-обратно из Таллинна в Майами начиная с 325 евро

Туда-обратно из Таллинна в Дели начиная с 356 евро

Туда-обратно из Таллинна в Сингапур начиная с 435 евро

Туда-обратно из Хельсинки на Занзибар начиная с 496 евро

Туда-обратно из Риги в Бангкок начиная с 395 евро

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