Обвиняемый в коррупции бывший вице-мэр Тарту Артем Суворов не признал своей вины

Во вторник, 27 ноября, в Тартуском уездном суде начался процесс по делу обвиняемого в коррупционных преступлениях бывшего вице-мэра Тарту Артема Суворова. Ни по одному из предъявленных пунктов обвинений политик-центрист своей вины не признал, передает Rus.ERR.