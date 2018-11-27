Обвиняемый в коррупции бывший вице-мэр Тарту Артем Суворов не признал своей вины
27 ноября 2018, 11:47
Во вторник, 27 ноября, в Тартуском уездном суде начался процесс по делу обвиняемого в коррупционных преступлениях бывшего вице-мэра Тарту Артема Суворова. Ни по одному из предъявленных пунктов обвинений политик-центрист своей вины не признал, передает Rus.ERR.
Прокуратура обвиняет Суворова во взяточничестве и попытке мошенничества. Судебное следствие продлится до февраля.
Согласно обвинению, Суворов в период с 2015 по 2017 год обещал помочь и помог своим знакомым получить из бюджета Тарту различные пособия для их спортивных клубов.