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  • Обвиняемый в коррупции бывший вице-мэр Тарту Артем Суворов не признал своей вины

Обвиняемый в коррупции бывший вице-мэр Тарту Артем Суворов не признал своей вины

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Артем Суворов (слева).

ФОТО: Sille Annuk

Во вторник, 27 ноября, в Тартуском уездном суде начался процесс по делу обвиняемого в коррупционных преступлениях бывшего вице-мэра Тарту Артема Суворова. Ни по одному из предъявленных пунктов обвинений политик-центрист своей вины не признал, передает Rus.ERR.

Прокуратура обвиняет Суворова во взяточничестве и попытке мошенничества. Судебное следствие продлится до февраля.  

Согласно обвинению, Суворов в период с 2015 по 2017 год обещал помочь и помог своим знакомым получить из бюджета Тарту различные пособия для их спортивных клубов.

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