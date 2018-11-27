Эксперт: вместо покупки дачи жители Эстонии ездят за границу

Мартин Вахтер утверждает, что не видит перспектив появления новых дачных районов: «Многие из земельных участков, предназначенных для дачного строительства во время последнего бума недвижимости, все еще пусты».

«Дачный рынок все еще активен, старые дачи реновируют, строятся новые, но в целом люди стали гораздо рациональнее. Понятно, что обслуживание двух домов – городской квартиры и дачи – стоит денег и сил. Следовательно, такого, как в период бума, увеличения количества дач не наблюдается. Об этом говорят пустующие земельные участки, предназначенные для дачной застройки. Кроме того, садоводство как хобби теряет свою популярность», - сказал Вахтер, добавив, что стоимость авиабилетов позволяет семьям путешествовать в теплые страны.

«Старые дачи рядом с Таллинном 40 000 - 60 000 евро, и их все еще покупают и продают. Основными покупателями являются семьи с детьми, которым удобнее ездить из города на машине, чем долго лететь на самолете», - сказал Вахтер.

«Многие из старых дачных районов, например, Мяхе, Мууга или Принги спокойно превратились в жилые районы с домами круглогодичного проживания», - добавил он.