Ратас: Эстония ждет от России снижения напряжения в отношениях с Украиной

«Важный и твердый принцип иностранной политики Эстонии — это поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины, а также всестороннее осуждение вмешательства в них. Россия должна немедленно предпринять шаги для снижения напряжения и освободить украинские корабли и военнослужащих ВМС», - написал Ратас в социальных сетях во вторник.

«Для Эстонии важно, чтобы все государства уважали международные соглашения. Мы надеемся, что напряженная ситуация на Азовском море вскоре разрешится. Мы поддерживаем постоянный контакт с другими странами ЕС и международными организациями и продолжаем крайне внимательно следить за событиями в Украине», - добавил премьер-министр в записи, опубликованной после прошедшего в понедельник вечером заседания правительственной комиссии безопасности.

По словам Ратаса, члены комиссии получили от учреждений безопасности и представителей Сил обороны основательный обзор инцидента и хода событий.

«Обстановка в сфере безопасности в Эстонии не изменилась, отсутствует угроза для безопасности нашего населения», - заверил премьер-министр.

Правительственная комиссия безопасности занимается координацией деятельности учреждений безопасности и разведки Сил обороны, анализирует и оценивает обстановку в сфере государственной безопасности, определяет потребность в информации, касающейся государственной безопасности, и выполняет прочие возложенные на нее законом или правительством задачи.