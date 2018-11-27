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Ратас: Эстония ждет от России снижения напряжения в отношениях с Украиной

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Юри Ратас.

ФОТО: Arvo Meeks/Lõuna-Eesti Postimees

Эстония ждет от России немедленного освобождения захваченных в Керченском проливе украинских кораблей и военнослужащих, а также шагов по снижению напряжения, заявил премьер-министр Юри Ратас после заседания правительственной комиссии безопасности.

«Важный и твердый принцип иностранной политики Эстонии — это поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины, а также всестороннее осуждение вмешательства в них. Россия должна немедленно предпринять шаги для снижения напряжения и освободить украинские корабли и военнослужащих ВМС», - написал Ратас в социальных сетях во вторник.

«Для Эстонии важно, чтобы все государства уважали международные соглашения. Мы надеемся, что напряженная ситуация на Азовском море вскоре разрешится. Мы поддерживаем постоянный контакт с другими странами ЕС и международными организациями и продолжаем крайне внимательно следить за событиями в Украине», - добавил премьер-министр в записи, опубликованной после прошедшего в понедельник вечером заседания правительственной комиссии безопасности.

По словам Ратаса, члены комиссии получили от учреждений безопасности и представителей Сил обороны основательный обзор инцидента и хода событий.

«Обстановка в сфере безопасности в Эстонии не изменилась, отсутствует угроза для безопасности нашего населения», - заверил премьер-министр.

Правительственная комиссия безопасности занимается координацией деятельности учреждений безопасности и разведки Сил обороны, анализирует и оценивает обстановку в сфере государственной безопасности, определяет потребность в информации, касающейся государственной безопасности, и выполняет прочие возложенные на нее законом или правительством задачи.

Председатель комиссии — премьер-министр, из членов правительства в ее состав также входят министр предпринимательства и ИТ, министр юстиции, министр обороны, министр экономики и инфраструктуры, министр финансов, глава МВД и глава МИД.

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