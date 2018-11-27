Полиция: выставленная из ласнамяэской квартиры женщина и ее юрист не говорят всей правды

В сентябре в Эстонское правовое бюро обратился человек, которого его друзья в мае предположительно выставили из квартиры. По первоначальным утверждениями, квартира была записана на имя женщины, а у вторгшихся никакой связи с жильем не нет, но полиция не помогла решить возникшую ситуацию.

За прошедшее время потерявшему дом человеку помог юрист бюро, который ходатайствует о востребовании квартирной собственности, находящейся в незаконном владении у чужих людей.

Собственница квартиры утверждала, что к ней в гости пришли некогда знакомые ей мужчина и женщина, которые, злоупотребив гостеприимством, отказались уходить из квартиры, а 1 мая они самовольно захватили все жилье, поменяв замки в тот момент, когда хозяйка ушла в магазин. Таким образом, квартира по сей день находится в незаконном владении, а собственница уже пятый месяц ночует на скамейках в парке, у знакомых и в разных подъездах.

Юрист Эстонского правового бюро Мерике Роозилехт удивлена, что в полиция не помогла в такой ситуации: «Теперь представьте себе, что у вас гости, и вы идете в расположенный рядом с домом магазин. А, вернувшись назад, знакомые больше не пускают вас домой, за это время сменены и замки. И все – вы оказываетесь на улице. Точно так произошло с нашей клиенткой, и действительно странно, что полиция не смогла помочь в такой ситуации, и придется ждать решения суда, что, как всем известно, требует времени», – сказала Роозилехт на прошлой неделе.

«Мы неоднократно просили полицию о помощи, но позиция полиции была, мягко говоря, удивительной – они читают, что места в квартире должно хватить и собственнику. Реальная же ситуация такова, что в одной комнате двухкомнатной квартиры живет выставившая собственника парочка, а во второй – молодой человек, которому они сдали комнату в аренду. Естественно, все они находятся в квартире против воли собственницы, и не имеют с ней никаких договоров», – добавила Роозилехт.

А у полиции совершенно другое видение этой проблемы и предъявлять претензий тут не из-за чего, сказал Delfi руководитель Ида-Харьюского отдела полиции Вальтер Пярн: «Полиция неоднократно беседовала с собственницей квартиры, и, имеющаяся у полиции информация сильно отличается о того, что, по мнению правового бюро, произошло с квартирой и ее собственницей».