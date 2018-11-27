«Король Лир» в THEATRUM: тот, кто решился по кускам свою страну раздать…

Мужья в самом деле плохонькие. Олбэни (Андри Лууп) в первом акте нерешительный подкаблучник. Корнуолл (Март Аас) – мелкий человечишка, серая личность. Садистски вырвав глаза несчастному Глостеру (Сулев Теппарт), он возьмет реванш за годы унижений, когда в собственном (на самом деле – полученном в качестве приданого Реганы) герцогстве не был хозяином.

Прелестная режиссерская метафора. «Подайте карту», - приказывает король. И из футляра высыпает в подставленное блюдо землю (она символизирует всю британскую землю), а затем любовно делит ее на три кучки, выравнивает, втыкает в каждую по перстню. Торжественный церемониал для Лира – всего лишь игра в куличики.

Лиру неважно, что сестры, говоря о любви к отцу, отчаянно фальшивят. И пересаливают по части пафоса. Так даже лучше: две плохие, нелюбимые куклы, которых он тоже не обидит (король справедлив и даже не очень строг). И третья, любимая, искренняя, Корделия (Лаура Петерсон), дева-воительница, коротко стриженная «под пажа», как Жанна д'Apк.

Но тут облом. Рушится миропорядок. И вся любовно собранная и накрытая брезентом с надписью «Национальный фонд короля Лира» бутафория, все эти мечи, щиты, парча и меха – не нужны.

Проклятая отцом, Корделия бросается в объятия к жениху, королю французскому (Неэро Урке) целует взасос. Явно нелюбимый, он – та соломинка, за которую хватается утопающая, а потом Корделия бьется в истерике, и француз буквально волочит ее по полу – прочь отсюда, в милую Францию!

Игра закончилась. Но старик так и не понял, что в этом театре марионеток он только мнимый автор сценария и постановщик, а на самом деле такая же лишенная свободы воли кукла, как все.

Вне игры

Лиру предстоит на своей шкуре почувствовать банальную истину: те, кто пресмыкались перед тобой, пока ты был у власти, теперь с радостью вытирают о тебя ноги.

Окружение короля меняется. С ним остаются только грузный, такой мешковатый в красном генеральском мундире и такой естественный в одежде странника, может быть, и туповатый, но верный старый служака Кент (Тийт Альте) и Шут (Тармо Сонг).

Теперь история Лира – road movie. В конце должна забрезжить истина. Байчер очень точно уловил и воплотил мысль Шекспира: к истине идут сам автор (авторы!) и зрители, а герой ушибается и падает на поворотах, сбивает босые ноги в кровь и…ничего не понимает до самой последней минуты своей жизни. В «Короле Лире» Шекспир взошел на вершину своего творчества и уже не питал никаких иллюзий. Гамлету выпало жить в вывихнутом веке; время Лира – уже не вывих, а полный распад.