Фото: история столетия Эстонии в архитектуре и строительстве. Год 1935

Знаковое здание 1935-го года - частная гимназия Лендер на улице Крейцвальда, 25 в Таллинне. В советское время это была школа номер шесть, сегодня учебное заведение носит название Таллиннская кесклиннаская русская гимназия.

С одной стороны от главного входа в здание, которое в плане представляло собой форму буквы «L», располагался зал, в другом крыле находились классы. Характерной особенностью здания была круглая застекленная башня с построенной по требованию пожарных запасной лестницей. Данное помещение не отапливалось, и эта эффектная башня имела скорее декоративное, чем практическое значение. Башня была увенчана молниеотводом, который добавлял комплексу элегантности и размаха. И если из-за несущих наружных стен в Эстонии нельзя было использовать вошедшие в то время в моду ленточные окна, то более темная краска между окнами визуально создавала мотив ленточного окна.