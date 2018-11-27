Введение в Амстердаме туристического налога привело к исключению города из маршрутов круизных лайнеров

Круизные компании начали исключать голландскую столицу из своих маршрутов. Виной тому туристический налог, введенный в 2018 году. Пассажиры круизов, которые не ночуют в городских отелях, вынуждены платить 8 евро в день за транзит в Амстердаме, пишет turizm.ru. Одной из первых компаний, которая пошла на данный шаг стала MSC Cruises. По словам ее директора Эрика Шуффеля, они не намерены покрывать налог за пассажиров. Ведь один корабль привозит в город порядка 2500 человек. Не входит в планы компании и увеличение стоимости круизов, следующих с остановкой в столице Нидерландов.

Временным решением данного вопроса является транзит в других голландских городах. В частности, 7 круизных судов MSC Cruises в 2019 году и 11 бортов в 2020 году будут останавливаться в Роттердаме, откуда пассажиры на автобусах смогут доехать до Амстердама.

По мнению руководителей круизных компаний, решение о переносе стоянок кораблей за пределами столицы должен стать сигналом для местного правительства. Э. Шуффель также заявил, что круизные суда привозят в Амстердам туристов другого типа. Они не ходят по городу с чемоданами и не мочатся в переулках, добавил он.