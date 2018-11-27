Кая Каллас: правительство провалилось

«Если бы была выражена поддержка нашим предложениям, то и мы смогли бы поддержать заявление Рийгикогу. Однако в ситуации, когда правительство увиливает от ответственности, возложенной на него Конституцией ЭР, мы не могли этого сделать. Основной закон обязывает правительство принимать подобного рода решения», - сказала Каллас.