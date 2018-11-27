Кая Каллас: правительство провалилось

По словам председателя Партии реформ Каи Каллас, на голосовании по заявлению о рамочном Глобальном соглашении ООН по миграции мы наблюдали провал правительства, так как заявление поддержали меньше половины депутатов парламента в общем и только часть коалиции - 41 депутат.
«Если бы была выражена поддержка нашим предложениям, то и мы смогли бы поддержать заявление Рийгикогу. Однако в ситуации, когда правительство увиливает от ответственности, возложенной на него Конституцией ЭР, мы не могли этого сделать. Основной закон обязывает правительство принимать подобного рода решения», - сказала Каллас.
«Было бы разумно вопрос о рамочном Глобальном соглашении ООН по миграции поставить на голосование в правительстве, как, впрочем, и обещал премьер-министр. Нынешнее правительство неспособно принимать решения. Голосование в Рийгикогу показало, что большинство парламентариев не поддерживают Центристскую партию», - подчеркнула Кая Каллас.