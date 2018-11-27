Вт, 27.11.2018
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Кошмару четы Бекхемов не видно конца

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Дэвид и Виктория Бэкхем.

ФОТО: Jonathan Brady / PA Wire/PA Images

Вилла, принадлежащая чете Дэвида и Виктории Бекхэм и расположенная в британском Котсуолдсе, попала в орбиту внимания банды взломщиков. По крайней мере дважды владение Бекхэмов пытались ограбить, передает Postimees.

В первый раз Бекхэмы путешествовали по Австралии. Воспользовавшись отсутствием хозяев, трое мужчин в масках приставили лестницу к стене дома и пытались через окно проникнуть в дом. К счастью, соседи заметили подозрительную деятельность, и это спугнуло злоумышленников.

Вторая попытка произошла 14 октября, когда чета находилась в Англии, но в своем лондонском доме. Снова взломщики были в масках, но попали в поле зрения видеокамер и были задержаны подоспевшими охранниками.

По словам полицейских, атаки на дом Бекхэмов - спланированная акция банды, которая специализируется на кражах в домах богатых англичан. Члены банды родом из Западной Англии, но предпочитают орудовать  на юге страны. Бекхеймы усилили меры личной безопасности и привлекли к охране дома собак.

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