Кошмару четы Бекхемов не видно конца

В первый раз Бекхэмы путешествовали по Австралии. Воспользовавшись отсутствием хозяев, трое мужчин в масках приставили лестницу к стене дома и пытались через окно проникнуть в дом. К счастью, соседи заметили подозрительную деятельность, и это спугнуло злоумышленников.

Вторая попытка произошла 14 октября, когда чета находилась в Англии, но в своем лондонском доме. Снова взломщики были в масках, но попали в поле зрения видеокамер и были задержаны подоспевшими охранниками.