Кошмару четы Бекхемов не видно конца

Вилла, принадлежащая чете Дэвида и Виктории Бекхэм и расположенная в британском Котсуолдсе, попала в орбиту внимания банды взломщиков. По крайней мере дважды владение Бекхэмов пытались ограбить, передает Postimees.
В первый раз Бекхэмы путешествовали по Австралии. Воспользовавшись отсутствием хозяев, трое мужчин в масках приставили лестницу к стене дома и пытались через окно проникнуть в дом. К счастью, соседи заметили подозрительную деятельность, и это спугнуло злоумышленников.
Вторая попытка произошла 14 октября, когда чета находилась в Англии, но в своем лондонском доме. Снова взломщики были в масках, но попали в поле зрения видеокамер и были задержаны подоспевшими охранниками.
По словам полицейских, атаки на дом Бекхэмов - спланированная акция банды, которая специализируется на кражах в домах богатых англичан. Члены банды родом из Западной Англии, но предпочитают орудовать на юге страны. Бекхеймы усилили меры личной безопасности и привлекли к охране дома собак.