Ласнамяэская русская гимназия останется без директора до следующего учебного года

Объявленный столичными властями конкурс по поиску директора для Ласнамяэской русской гимназии провалился.
Новый конкурс будет объявлен не раньше следующей весны, рассказала порталу Rus.ERR председатель конкурсной комиссии, заведующая отделом организации образования Таллиннского департамента образования Марика Петтай.
По ее словам, претенденты на пост директора были, но из-за нарушений процедурных правил конкурс признали несостоявшимся. Вопрос о том, что конкретно подразумевается под этими бюрократическим термином, Марика Петтай посоветовала адресовать непосредственно главе Департамента образования Андрусу Паюла, но он в настоящее время находится в отпуске и по телефону не доступен.
«Скорее всего, конкурс будет объявлен весной следующего года», - сказала Петтай, выразив надежду, что к новому учебному году в школе будет новый директор.