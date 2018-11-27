Ласнамяэская русская гимназия останется без директора до следующего учебного года

По ее словам, претенденты на пост директора были, но из-за нарушений процедурных правил конкурс признали несостоявшимся. Вопрос о том, что конкретно подразумевается под этими бюрократическим термином, Марика Петтай посоветовала адресовать непосредственно главе Департамента образования Андрусу Паюла, но он в настоящее время находится в отпуске и по телефону не доступен.