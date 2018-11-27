Кейт Пентус-Розиманнус: Кремлю нужно ответить санкциями

Заместитель председателя парламентской комиссии по иностранным делам Кейт Пентус-Розиманнус (Партия реформ) считает, что на российскую агрессию в Азовском море западные страны должны ответить санкциями.
«Если западные страны не могут ответить на агрессию России в Азовском море ничем иным, кроме осуждающих заявлений, то это показывает, что война в Грузии 2008 года и начавшаяся в 2014 году война на востоке Украины, ничему не научили. Скоро истекут 48 часов с того момента, как находящиеся под контролем Путина корабли открыли огонь по украинским судам, несколько украинцев были взяли в плен, часть из них тяжело ранены, а Европейский союз до сих пор согласовывает совместное заявление!» - сказала Пентус-Розиманнус.
По словам заместителя председателя комиссии по иностранным делам, сейчас нужна быстрая, уместная и сильная реакция: «Украина попросила о поддержке и реальной помощи, чтобы страна могла защитить свою территориальную целостность и независимость. Европейский союз может использовать экономические санкции. Вместо того чтобы несколько дней после агрессии все еще согласовывать текст пресс-сообщения, нужно прямо сейчас начинать подготовку к введению новых, четко направленных санкций».
«Эстония должна суметь объяснить своим союзникам, чтобы будет, если, не проявив реакции, позволить Путину продолжать хвастаться. Нужно вспомнить грузинскую войну 2008 года, которая завершилась оккупацией большого куска Грузии. Тогда западные страны не смогли адекватно отреагировать. Через несколько лет последовала агрессия на востоке Украины и оккупация Крыма. Если и теперь просто смотреть на то, как Путин в очередной раз нарушает международное право, то у этого могут быть очень серьезные последствия», - отметила Пентус-Розиманнус.