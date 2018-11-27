Кейт Пентус-Розиманнус: Кремлю нужно ответить санкциями

«Если западные страны не могут ответить на агрессию России в Азовском море ничем иным, кроме осуждающих заявлений, то это показывает, что война в Грузии 2008 года и начавшаяся в 2014 году война на востоке Украины, ничему не научили. Скоро истекут 48 часов с того момента, как находящиеся под контролем Путина корабли открыли огонь по украинским судам, несколько украинцев были взяли в плен, часть из них тяжело ранены, а Европейский союз до сих пор согласовывает совместное заявление!» - сказала Пентус-Розиманнус.

По словам заместителя председателя комиссии по иностранным делам, сейчас нужна быстрая, уместная и сильная реакция: «Украина попросила о поддержке и реальной помощи, чтобы страна могла защитить свою территориальную целостность и независимость. Европейский союз может использовать экономические санкции. Вместо того чтобы несколько дней после агрессии все еще согласовывать текст пресс-сообщения, нужно прямо сейчас начинать подготовку к введению новых, четко направленных санкций».