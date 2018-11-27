Что будет с Нарвой, если ее население сократится до 35 тысяч человек?

Маленький город - не так уж плохо

“Есть ли какая-то оптимальная цифра, сколько человек в Нарве должно жить? В чем заключается проблема с населением в Нарве и есть ли вообще эта проблема?” - задала Аэт Кийсла ход дискуссии.

Руководитель Нарвского музея Иво Пости считает, что главная проблема с численностью населения заключается в том, что все нарвитяне думают, что какая-то большая проблема действительно существует. Иво Пости говорит, что Нарва всегда была небольшим городом, и это ее нормальное состояние. Бурный рост населения начался только с развитием промышленности после Второй мировой войны. Но теперь это время ушло, нет прежнего “Балтийца”, нет “Кренгольма”, и такому большому количеству жителей в городе просто нечего делать.

“Нарва просто возвращается обратно. Я не скажу, что будет 25 тысяч, как раньше. Но думаю где-то 35 - 40 тысяч человек будет здесь жить”, - считает Иво Пости.

По мнению Пости, через Нарву проходит большой туристический поток, и основным занятием жителей в будущем станет именно обслуживание туристов. И проблема только в том, что нарвитяне привыкли думать, что работа в сфере обслуживания гораздо менее престижная, чем работа в промышленности.

“Я сам был еще советским человеком, и нас воспитывали так, что обслуживать другого человека - это что-то плохое. Ты должен сам, своими руками что-то делать. Тогда ты гордый рабочий, гордый крестьянин, гордый кто угодно”, - говорит руководитель музея.

Но эту проблему можно постепенно решить, считает Иво Пости.

“Я вижу Нарву шикарным, хорошим для жизни городом с населением 35-40 тысяч, и при этом богатым городом”, - подытожил он.

Становиться маленьким городом - накладно

Городской архитектор Иван Сергеев рассказал, что в Департаменте архитектуры и городского планирования Нарвы проводилось исследование с целью выяснить сколько в городе брошенных квартир. Ведь если взять цифры падения численности населения с 90-х годов, можно предположить, что в Нарве чуть ли не четверть квартир стоят пустыми, и ситуация напоминает ситуацию в Кохтла-Ярве, где актуальной проблемой является снос опустевших многоквартирных домов.

Но оказалось, что из примерно 28 тысяч квартир, имеющихся в городе, практически не потребляют электричества всего около 1,5 тысяч. Но и многие из них не заброшены полностью - владельцы появляются в них время от времени, приезжая с места своего постоянного жительства.

Разгадка, по мнению городского архитектора в том, что если раньше в квартире жили “родители, дети, бабушка и собака”, то теперь эти же квадратные метры зачастую занимает один человек, который считает такую ситуацию вполне нормальной.

“Город не уменьшается, он истончается”, - говорит Иван Сергеев.

Проблемой при этом является то, что городская инфраструктура когда-то была построена для 80 тысяч человек. А теперь ее содержание своими налогами оплачивают гораздо меньше людей. По официальным данным в Нарве проживают 58 тысяч человек, но реальная цифра может быть значительно меньше. Каждый год из Нарвы уезжают около тысячи человек.

“Если у этих 35 тысяч человек будут зарплаты по 8 тысяч, и они будут платить соответствующие налоги - тогда окей, это не проблема”, - говорит городской архитектор Иван Сергеев о возможном превращении Нарвы в маленький город.

Истончается вся Эстония

Серию дискуссий “Как мы сохранимся” поддерживает целый ряд крупных общественных организаций, а финансирует ЕС через МВД и Фонд убежища, миграции и интеграции. Предложения, которые возникают во время дискуссий собираются на портале народных инициатив rahvaalgatus.ee, и в результате их обработки авторы проекта надеются сформулировать конкретные предложения для правительства Эстонии, парламента и самоуправлений.