Установлена личность одного из напавших на Таранда

На Таранда напали после того, как он по собственной инициативе взял на митинге слово и призвал голосовать за социал-демократов. Сначала его столкнули со сцены, а затем толкнули на асфальт и начали пинать.

Один из нападавших - житель Муху Меэлис Оса, действия которого несколько лет назад уже попадали на страницы газет: 15 лет назад он, работая девелопером, купил маяк у волости Кихельконна. Спустя пару лет он подал на волость суд, заявив, что при продаже маяка его обманули. Через десять лет имущество обанкротившегося предприятия было выставлено на продажу.