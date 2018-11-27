Установлена личность одного из напавших на Таранда

На видео со вчерашнего пикета EKRE видно, как человек в черной куртке вырывает микрофон из рук евродепутата Индрека Таранда (СДПЭ), хватает его за шиворот и прижимает к асфальту. Saarte Hääl сообщает, что нападавший - житель Муху Меэлис Оса.
На Таранда напали после того, как он по собственной инициативе взял на митинге слово и призвал голосовать за социал-демократов. Сначала его столкнули со сцены, а затем толкнули на асфальт и начали пинать.
Один из нападавших - житель Муху Меэлис Оса, действия которого несколько лет назад уже попадали на страницы газет: 15 лет назад он, работая девелопером, купил маяк у волости Кихельконна. Спустя пару лет он подал на волость суд, заявив, что при продаже маяка его обманули. Через десять лет имущество обанкротившегося предприятия было выставлено на продажу.
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