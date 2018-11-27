Названы лучшие в мире места для любителей дайвинга

Лучшей страной для дайвинга в мире названа, как и год назад, Индонезия. Она обладает огромным количеством впечатляющих сайтов для погружения, пишет turizm.ru. Специалисты особенно выделили острова Раджа Ампат с потрясающими рифами и богатой морской жизнью. Еще одно отличное местечко — остров Сулавеси, а именно проливы Бунакен и Лембе и юго-восточный курорт Вакатоби. Крошечный остров Гили Траванган также вошел в число рекомендаций.

Почетное второе место досталось Филиппинам. Лучшими местами для дайвинга названы Национальный морской парк Туббатаха, местечко Анилао и остров Апо, являющийся крошечным морским домом для разноцветных рыбок и кораллов. Замыкает тройку лидеров Египет. В египетском Красном море насчитывается более 400 зарегистрированных видов кораллов, несколько сотен видов рыб, потрясающие рифы, драматические стены и очень развитая индустрия для погружений. Внимания дайверов заслуживают национальный парк Рас-Мохаммед, острова Бразерс и Рифы Сент-Джонса.

В топ-10 мест для дайвинга также вошли Мальдивы, Соломоновы острова в юго-западной части Тихого океана, Папуа-Новая Гвинея, Галапагосские острова, Австралия, островное государство Палау в Микронезии и Фиджи.