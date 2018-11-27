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  • Прокурор потребовал посадить стрелявшего в Копли охранников пожилого человека на 16 лет

Прокурор потребовал посадить стрелявшего в Копли охранников пожилого человека на 16 лет

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Обвиняющийся в стрельбе в Копли Александр Якименко в Харьюском уездном суде.

ФОТО: Tairo Lutter

Сегодня в Харьюском уездном суде, в ходе процесса по делу так называемого коплиского стрелка, прокурор потребовал приговорить его по совокупности к 16 годам лишения свободы, пишет Postimees.

Пыхьяский окружной прокурор Катрин Пяртлас потребовала посадить Александра Якименко на 16 лет за попытку убийство двух человек, а также за незаконный оборот огнестрельного оружия и боеприпасов, сказал пресс-секретарь Харьюского уездного суда.

Судебный процесс затягивался с лета, поскольку в конце мая Якименко перенес инсульт. С июня заседания были посвящены спорам, позволяет ли состояние здоровья Якименко участвовать судебных слушаниях. На заседании, прошедшем 13 ноября, судья Пирет Лийво постановила, что состояние здоровья позволяет подсудимому участвовать в слушаниях.

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