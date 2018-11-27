Прокурор потребовал посадить стрелявшего в Копли охранников пожилого человека на 16 лет

Пыхьяский окружной прокурор Катрин Пяртлас потребовала посадить Александра Якименко на 16 лет за попытку убийство двух человек, а также за незаконный оборот огнестрельного оружия и боеприпасов, сказал пресс-секретарь Харьюского уездного суда.