Дзагоев хочет завершить карьеру в ЦСКА
27 ноября 2018, 13:36
Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев рассказал об опыте, набранном за 11 лет выступлений в составе московского клуба, а также заявил о желании завершить карьеру в статусе футболиста «армейцев», передает championat.com.
«Каково это, играть за одну команду в течение 11 лет? Я в ней освоился. В России, скорее всего, вряд ли перейду в какую-то другую. ЦСКА – клуб, где я хотел бы закончить карьеру. Хотя пока, надеюсь, рано. 28 лет – немаленький возраст, но хочется продолжать работать, побеждать, выступать как можно лучше», — приводит слова Дзагоева пресс-служба УЕФА.
Дзагоев выступает за ЦСКА с 2007 года. За время в московском клубе хавбек успел завоевать 11 трофеев. Среди них – три титула чемпиона России, а также четыре Кубка и Суперкубка страны.