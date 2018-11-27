Дзагоев хочет завершить карьеру в ЦСКА

«Каково это, играть за одну команду в течение 11 лет? Я в ней освоился. В России, скорее всего, вряд ли перейду в какую-то другую. ЦСКА – клуб, где я хотел бы закончить карьеру. Хотя пока, надеюсь, рано. 28 лет – немаленький возраст, но хочется продолжать работать, побеждать, выступать как можно лучше», — приводит слова Дзагоева пресс-служба УЕФА.