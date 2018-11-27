EKRE требует от Индрека Таранда публичного извинения

Правление EKRE заявило, что ждет «от депутата Европейского парламента и кандидата в Рийгикогу от Социал-демократической партии Индрека Таранда публичного извинения за насильственное и хулиганское вмешательство в мирную акцию, публичную кражу и порчу чужого имущества, насильственный отказ возвращать чужое имущество владельцу, неподчинение законным распоряжениям организаторов мероприятия и охраны, препятствие гарантированному Конституцией мирному собранию, выступление в прессе с лживыми и клеветническими утверждениями о Консервативной народной партии Эстонии и тем самым причинение партии морального ущерба».

В понедельник Рийгикогу обсудил представленное 39 депутатами Социал-демократической партии (SDE) и Центристской партии заявление в поддержку миграционного пакта, в преддверии обсуждения фракция EKRE созвала на Тоомпеа своих сторонников для акции против документа. На митинг, чтобы раскрыть свои взгляды, также явились политики из СДПЭ и баллотирующийся по их списку на выборах Рийгикогу Индрек Таранд. Он попытался выступить на сцене с речью, но его столкнули оттуда, повалили на землю и принялись бить.