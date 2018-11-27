Внимание, внимание, внимание! У вас есть шанс на победу в самом заманчивом розыгрыше года!

Красные паромы Viking Line славятся своей комфортабельностью, каюты – удобствами, рестораны – кухней, а персонал – отзывчивостью.

ФОТО: Viking Line

Победителю предстоит отправиться сначала в Хельсинки, где можно погулять и насладиться рождественской атмосферой города, а ближе к вечеру подняться на борт другого парома компании, чтобы отправиться на встречу со Стокгольмом.

Вечером наших читателей будет ждать яркое шоу и возможность потанцевать в обществе замечательных финских танцоров и музыкантов, а утром сотни островков и проливов Стокгольмского архипелага откроют для них свои тайны.

ФОТО: Viking Line

И наконец – город-красавец, столица Шведского королевства на несколько часов распахнет для читателей Rus.Postimees свои гостеприимные объятия. Обратный путь будет не менее интересным.

ФОТО: Viking Line

В пакет путешествия включено питание на борту в обоих направлениях. Если победители отправятся в круиз в декабре, они смогут попробовать блюда на знаменитом рождественском шведском столе.

Детали мы обсудим с победителями отдельно и, как всегда, сделаем фотосессию в бутике Viking Line, где представители компании вручат наш приз победителям.

ФОТО: Viking Line

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