Вт, 27.11.2018
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Керсти Кальюлайд: нельзя молчаливо соглашаться с военной агрессией России

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Керсти Кальюлайд.

ФОТО: Mihkel Maripuu

Президент Керсти Кальюлайд назвала  совершенню Россией в воскресенье атаку боевых кораблей Украины войной в Европе и призвала международное сообщество незамедлительно осудить агрессию.

Ниже приводим заявление главы государства:

«В воскресенье Россия атаковала в Азовском море военный флот Украины. Мы должны называть вещи своими именами – это война в Европе. Народ Украины находится в состоянии войны с 2014 года, а Крым по-прежнему остается оккупированным.

Призываю международное сообщество и лидеров демократического мира присоединиться к моему заявлению и ясно, однозначно и незамедлительно осудить агрессию России, потребовав ее прекращения. Молчаливое признание случившегося означает de facto признание оккупации Крыма. Базирующееся на ценностях международное сообщество не может себе этого позволить. Война в Европе не должна и не может больше ни одного мгновения признаваться обычным положением дел».

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