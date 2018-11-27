Керсти Кальюлайд: нельзя молчаливо соглашаться с военной агрессией России

«В воскресенье Россия атаковала в Азовском море военный флот Украины. Мы должны называть вещи своими именами – это война в Европе. Народ Украины находится в состоянии войны с 2014 года, а Крым по-прежнему остается оккупированным.

Призываю международное сообщество и лидеров демократического мира присоединиться к моему заявлению и ясно, однозначно и незамедлительно осудить агрессию России, потребовав ее прекращения. Молчаливое признание случившегося означает de facto признание оккупации Крыма. Базирующееся на ценностях международное сообщество не может себе этого позволить. Война в Европе не должна и не может больше ни одного мгновения признаваться обычным положением дел».