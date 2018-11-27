Кран открыл кот, а оштрафовали его владельцев

Центральный районный суд Новокузнецка взыскал с семьи местных жителей 195 тысяч рублей в качестве возмещения ущерба, нанесенного в результате затопления магазина игрушек, Виновником потопа якобы стал живущий в квартире кот, пишет Realty.newsru.com.
Как уточняется, инцидент произошел еще в конце февраля. Нежилое помещение, арендуемое потерпевшей предпринимательницей для хранения и продажи детских игрушек, было затоплено водой по вине ответчиков.
"Причиной затопления стал открытый кран на кухне в квартире ответчиков, что ими не оспорено. Сведений о том, что причиной случившегося явились какие-либо аварийные обстоятельства, не имеется. Из пояснений ответчиков и свидетеля следует, что вода текла из открытого крана мимо мойки в кухне по причине небрежности ответчиков – кран открыл кот", — говорится в решении суда.
По итогам рассмотрения дела суд постановил взыскать в равных долях с трех владельцев квартиры и кота в пользу потерпевшей около 173 тысяч рублей в качестве возмещения ущерба имуществу и 10 тысяч рублей за проведение оценки. Еще порядка 12 тысяч была взыскано для возмещения почтовых расходов, расходов по оплате госпошлины, а также затрат на оплату юридических услуг.
Ответчики могут обжаловать это решение в Кемеровском областном суде.
Напомним, в конце сентября суд в Барнауле не поверил хозяевам кота, возложившим на питомца вину за кражу электроэнергии. Владельцы животного обратились в суд с намерением оспорить акт о безучетном потреблении на сумму около 80 тысяч рублей, который был составлен Барнаульской сетевой компанией в связи с отсутствием пломбы на счетчике, установленном на чердаке дома. В суде хозяева кота обвинили питомца в срыве пломбы, однако суд эта версия не убедила.