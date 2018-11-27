Зарплаты работников восьми эстонских предприятий привлекли внимание налоговиков

Всего на объектах были проверены 121 работник. Из проверенных строительных объектов четыре являлись объектами госпоставок, при этом незарегистрированные работники были найдены именно там.

Из восьми подозреваемых в выплате зарплат в конвертах предприятий пять работают на объектах госпоставок.

«Подозреваемые в выплате зарплат в конвертах предприятия — это те, где уровень зарплат значительно ниже средней зарплаты в этой сфере деятельности в данном регионе, - говорит руководитель отдела налогового аудита Налогово-таможенного департамента Эвелин Муттик. - Наша цель - чтобы эти предприятия пересмотрели свои налоговые декларации и привели их в порядок. Точный размер обязательной выплаты по налогом выяснится в ходе производства».

Несколько субподрядчиков выбрали в качестве вида занятости бесплатную работу. «Бесплатная работа в нацеленных на получении прибыли строительных предприятиях — все-таки необычайный случай. Не верится, что кто-то долгое время будет работать без зарплаты», - говорит Муттик.

«Обращаем внимание, что ответственность за выплату зарплат в конвертах несет не только работодатель, но и работник. Выплата зарплат в конвертах не освобождает получателя зарплаты от уплаты подоходного налога», - отмечает Муттик.