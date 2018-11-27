Полиция в пятницу проверяла грузовики на скоростном шоссе в городе Вильдесхаузен. В 10.24 полицейские задержали седельный тягач из Эстонии. 34-летний водитель направлялся из Франции в Эстонию, передает Postimees.

В результате проверки груза выяснилось, что острые предметы были не закреплены и при резком торможении пробили бы стену и оказались в кабине.