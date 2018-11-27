Опасно для жизни: в Германии полиция задержала грузовик из Эстонии Смотрите фото!
27 ноября 2018, 14:48
Полиция Германии в конце прошлой неделе в Нижней Саксонии задержала эстонский грузовик, незакрепленный острый груз которого был опасен для жизни людей.
Полиция в пятницу проверяла грузовики на скоростном шоссе в городе Вильдесхаузен. В 10.24 полицейские задержали седельный тягач из Эстонии. 34-летний водитель направлялся из Франции в Эстонию, передает Postimees.
В результате проверки груза выяснилось, что острые предметы были не закреплены и при резком торможении пробили бы стену и оказались в кабине.
Полиция запретила водителю грузовика продолжить путь до того, как он не закрепит груз. После правильного закрепления груза водителю позволили направиться в Эстонию.