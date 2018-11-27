Вт, 27.11.2018
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Опасно для жизни: в Германии полиция задержала грузовик из Эстонии Смотрите фото!

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Груз был не закреплен.

ФОТО: Saksa politsei

Полиция Германии в конце прошлой неделе в Нижней Саксонии задержала эстонский грузовик, незакрепленный острый груз которого был опасен для жизни людей.

Полиция в пятницу проверяла грузовики на скоростном шоссе в городе Вильдесхаузен. В 10.24 полицейские задержали седельный тягач из Эстонии. 34-летний водитель направлялся из Франции в Эстонию, передает Postimees.

В результате проверки груза выяснилось, что острые предметы были не закреплены и при резком торможении пробили бы стену и оказались в кабине.

Полиция запретила водителю грузовика продолжить путь до того, как он не закрепит груз. После правильного закрепления груза водителю позволили направиться в Эстонию.

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