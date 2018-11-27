Картина дня: смерть бойца Кайтселийта и грязные танцы директора библиотеки

«Он лежал в луже крови»: подросток убил бойца Кайтселийта одним ударом

Крупный мужчина лежит в луже крови, раздаются крики «он умер!» Так закончился пятничный поход в паб для молодого отца семейства, который от полученного удара кулаком упал на асфальт. В тот момент он был еще жив, но вчера вечером умер в Тартуской больнице. Читать далее...

«Если бы не вчерашнее нападение на Тоомпеа, Таллинн сровняли бы с землей»

По словам председателя новой партии «Народная воля» (Rahva Tahe) Мадиса Сютта, Индреку Таранду следовало бы выдать медаль за то, что вчера он принял на себя атаку разгневанной толпы. Читать далее...

Прохожий нашел недалеко от кладбища тело пропавшего мужчины

Вчера вечером полиция просила помощи в поисках 36-летнего Прийта, который ушел из своего дома в Таллинне в неизвестном направлении, полиция сообщала, что его жизнь может быть в опасности. Сегодня стало известно, что случайный прохожий нашел тело пропавшего в парке неподалеку от кладбища Рахумяэ. Читать далее...

Изнасилование и убийство несовершеннолетней: приговор обвиняемому вступил в силу

22-летний Тайро Поопуу, окончательно признанный виновным в изнасиловании и убийстве 17-летней девушки, проведет за решеткой 15 лет. Читать далее...

У семейных врачей вскоре появятся новые возможности

Министерство социальных дел направило на согласование законопроект постановления, благодаря которому в список услуг, которые покрываются Больничной кассой, будет включен ряд новых лекарственных препаратов и услуг. Читать далее...

Грязные танцы директора библиотеки: «Он лапал, прижимался ко мне нижней частью тела»

Работники библиотеки явились на августовское собрание одетые в черное, чтобы выразить свое недовольство поведением бывшего директора Мартина Халлика. Читать далее...

Обвиняемый в коррупции бывший вице-мэр Тарту Артем Суворов не признал своей вины

Во вторник, 27 ноября, в Тартуском уездном суде начался процесс по делу обвиняемого в коррупционных преступлениях бывшего вице-мэра Тарту Артема Суворова. Ни по одному из предъявленных пунктов обвинений политик-центрист своей вины не признал. Читать далее...

ЕС тестирует детекторы лжи для погранконтроля въезжающих

Людей, въезжающих на территорию Евросоюза, вскоре на границе будут контролировать не сотрудники погранслужбы, а специальная компьютерная программа, в которой анимационный персонаж в виде полицейского проверяет все документы, включая визу, загранпаспорт и доказательства финансовой состоятельности. А также задает вопросы, например, о содержимом чемодана или цели путешествия. Читать далее...

Жители Эстонии стали жертвами нового вида мошенничества в Facebook

Мошеннические письма, которые начали распространяться в Facebook с прошлой недели, принесли материальный ущерб по меньшей мере двум пользователям из Эстонии. Читать далее...

Полиция: выставленная из ласнамяэской квартиры женщина и ее юрист не говорят всей правды

В конце прошлой неделе в СМИ распространилась история женщины, которую ее друзья выгнали из дома. Однако выяснилось, что эта версия событий не вполне правдива. Читать далее...

НАСА показало видео приземления миссии на Марс