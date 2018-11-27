Власти России впервые за пять лет размещают еврооблигации, номинированные в евро. Минфин предложит инвесторам семилетние бонды, ориентир доходности составляет 3%. Россия выходит на международный долговой рынок через два дня после инцидента у Керченского пролива, где российские пограничные корабли обстреляли и задержали корабли ВМС Украины.
Министерство финансов России планирует 27 ноября разместить семилетние еврооблигации, номинированные в евро, сообщают агентства Блумберг, «Интерфакс» и Прайм со ссылкой на свои источники. Ориентир доходности бумаг - 3%.
Спрос на новый выпуск еврооблигаций Минфина России превысил 1 миллиард евро, сообщил Прайму источник в банковских кругах. Эту же цифру называет собеседник «Интерфакса».
Это первый за пять лет выпуск евробондов, номинированных в евро. Традиционный инструмент Минфина - долларовые евробонды, говорил в 2016 году глава департамента госдолга и государственных финансовых активов ведомства Константин Вышковский.