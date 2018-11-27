Вт, 27.11.2018
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Маршрут поезда Киев-Рига хотят продлить до Таллинна

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Поезд Валга-Рига.

ФОТО: Arvo Meeks / Valgamaalane

Государственная железнодорожная компания Украины «Укрзализныця» считает успешным запуск поезда Киев-Рига и обсудит его продление до Таллинна.

Eesti Raudtee заинтересована в продлении маршрута поезда Киев-Минск-Вильнюс-Рига до Таллинна, переговоры об этом запланированы на декабрь, сообщила «Укрзализныця».

«Пока поезд курсирует с рентабельностью около нуля, однако, учитывая низкий сезон и только начало его курсирования, можно считать запуск этого маршрута удачным», - отметили в «Укрзализныце».

По данным компании, за восемь рейсов на маршруте перевезено 2,1 тыс. пассажиров, из них 1 тыс. - в/из Литвы и 0,95 тыс. - в/из Латвии.

Поезд Киев-Минск-Вильнюс-Рига раз в неделю ходит с 28 сентября этого года.

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