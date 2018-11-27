Матс Куускемаа, что было бы, если б в Рийгикогу вместо 70 мужчин были 70 женщин?

В нынешний состав парламента входят 70 мужчин и 31 женщина. В действительности, по результатам выборов, в Рийгикогу были избраны 79 мужчин и 22 женщины. Если учесть реальное разделение по половому признаку в нашем обществе, то равной представленностью было бы 48 мужчин и 53 женщины. Весьма серьезная разница, не так ли, задался в Postimees вопросом Матс Куускемаа.
Слыша словосочетание «гендерная квота» я чувствую, что словно оказался на корриде, по ошибке одевшись во все красное. Но вместо возбужденных споров о гендерных квотах, было бы лучше задать себе вопрос: что в эстонской политике было бы иначе, если б гендерная сбалансированность оказалась противоположной, и в расположенном на Тоомпеа розовом здании работали 70 женщин-парламентариев? Неужели причина того, почему в Рийгикогу выбирают так мало женщин, заключается в шовинизме эстонцев, или причины кроются в чем-то еще?
Во что он одет?
А вы, читатель, помните какое-нибудь проходившее в СМИ обсуждение о том, сколько стоил костюм какого-нибудь мужчины-политика, почему он надел галстук именно такого цвета, или взял с собой на рабочее мероприятие младенца?
Может быть, я что-то пропустил, но должен признать, что я такого не помню.
Имеющиеся в эстонском обществе двойные стандарты отдают явное предпочтение политикам-мужчинам. Если тебе не нужно объяснять народу, почему ты купил такую дорогую сумочку, и никто не поставит на вид, что ты постоянно ходишь в одном и том же костюме, вместо украшения общественного пространства чуть больше энергии ты сможешь тратить, например, на передачу основных политических посланий.
О низком рейтинге кандидата в премьер-министры женского пола говорят, что «многие предпочитают в качестве премьера мужчину-отца». И нет разницы, что та самая политик-женщина по своим рейтингам обходит добрую половину мужчин-политиков. Отношение есть, и в итоге народ явно решил, что речь все же идет о женщине. А не потому, что кто-то лучше донес до народа свои послания.
Более равноправная политика?
В нашей стране, где средняя продолжительность жизни у мужчин на 8,69 года меньше, чем у женщин, темы здоровья, семьи и других социальных вещей, считаются так называемыми мягкими темами, то есть больше подходящими для женщин. Было бы совершенно неверно давать оценку, что чьи-то взгляды зависят от половой принадлежности, но некоторые результаты исследований показывают, что женщины меньше подвержены коррупции, а также, что при участии женщин проще достичь действующего мирного процесса. Большая часть стран, в парламентах которых имеется большая представленность женщин (Исландия, Швеция, Мехико, Финляндия, Норвегия) входят в число мировых лидеров по уровню человеческого развития, демократической ситуации и низкой коррупции.
Недавно у меня была возможность попросить одного депутата парламента высказать свое мнение о том, почему его партия и ее предшественники за всю историю существования назначили на должность всего двух министров-женщин (эта партия и ее предшественники были в составе восьми правительств, на должности были назначены 66 министров-мужчин и два министра-женщины).
В ответ мне сказали, что само по себе такое мышление уже является неправильным, когда дается оценка: министр – мужчина или женщина? Перемены, естественно, должны произойти, но одна прежде ведущий политик Эстонии женского пола когда-то сказала ему, чтобы он оповестил ее, если гендерные квоты когда-то будут введены. После этого она больше не будет баллотироваться, поскольку не хочет себя так унижать.
Жарко ненавистные гендерные квоты
Гендерные квоты, то есть практику, в рамках которой партии составляли избирательные списки, чередуя мужчина-женщина-мужчина, а при отсутствии достаточного количество кандидатов-женщин, придерживаясь этой очередности хотя бы в верхней части списка, испытали в Северных странах в начале 1980-х годов. В пользу гендерных квот говорит приведенная политологом Пиппой Норрис тенденция: существует взаимосвязь между долей оказавшихся избранными кандидатами-женщинами и долей кандидатов-женщин, представленных в избирательном списке. Другими словами, если женщин нет в избирательном списке (или в его начале), нет возможности и выбрать их в парламент.
В сравнивающем исследовании Европейской комиссии от 2008 года, выведена константная ситуация – в Эстонии (доля женщин в Рийгикогу составляет 20,8 процента, а во время предшествовавших выборов 27,1 процента кандидатов составляли женщины) и в Швеции (доля женщин в парламенте составляет 46,6 процента, а на выборах женщин-кандидатов было 43 процента).
Таким образом, за то, что мы последовательно выбираем в Рийгикогу лишь пятую часть женщин, отвечают центральные конторы партий, на которые не оказывалось достаточного давления для поиска и добавления в избирательные списки кандидатов-женщин. Сомневающиеся могут сравнить результаты выборов в Европарламент в Эстонии, где учитываются только результаты, а не место в избирательном списке. В прошлый раз мы выбрали туда трех мужчин и трех женщин, а в предыдущие разы – четыре и два (значительно больше, чем последовательные 1/5 женщин в Рийгикогу).
Большее участие женщин в политике – сама по себе цель?
Так что же произошло бы в политике Эстонии, если бы в парламенте оказались 70 женщин и 31 мужчина? Трудно сказать. Сразу - явно ничего выдающегося? Но со временем участие женщин в политике изменилось бы – упростилось. В случае падения рейтинга им перестали бы вменять в виду неправильный пол. Ясно, что и разговоры на «мягкие» темы стали бы более обычными, а политикам-женщинам стало бы проще получить портфель, например, в области обороны или внутренней безопасности. Может быть, Рийгикогу стал бы более дружественным по отношению к родителям, а в детскую комнату парламента наняли бы воспитателя.
В любом случае, о равноправии говорят, как о равных возможностях. Теоретически у женщин есть равная возможность участвовать в политике, но чем дальше, чем больше равноправие начинают оценивать по конечному результату, который в данном вопросе – 4:1 в пользу мужчин Эстонии.
В действительности мы могли бы поставить более крупную цель, чем просто большая доля женщин в политике – намного более широкая представленность в составе парламента. Компания могла бы стать более разношерстной: мужчины, женщины, старики, молодежь, эстонцы, представители национальных и прочих меньшинств, что отразило бы многогранность нашего общества.
Если государство управляется компанией одного уровня и возраста, у них может возникнуть чувство, что их собственное мнение и мнение их друзей являются преобладающими в обществе. А у всех остальных возникнет ощущение, что Тоомпеа – это какое-то далекое, неизвестное и непонятное место. Поэтому у состава парламента, лучше отражающего общество, есть явная предпочтительность.