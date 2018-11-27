Матс Куускемаа, что было бы, если б в Рийгикогу вместо 70 мужчин были 70 женщин?

Слыша словосочетание «гендерная квота» я чувствую, что словно оказался на корриде, по ошибке одевшись во все красное. Но вместо возбужденных споров о гендерных квотах, было бы лучше задать себе вопрос: что в эстонской политике было бы иначе, если б гендерная сбалансированность оказалась противоположной, и в расположенном на Тоомпеа розовом здании работали 70 женщин-парламентариев? Неужели причина того, почему в Рийгикогу выбирают так мало женщин, заключается в шовинизме эстонцев, или причины кроются в чем-то еще?

Во что он одет?

А вы, читатель, помните какое-нибудь проходившее в СМИ обсуждение о том, сколько стоил костюм какого-нибудь мужчины-политика, почему он надел галстук именно такого цвета, или взял с собой на рабочее мероприятие младенца?

Может быть, я что-то пропустил, но должен признать, что я такого не помню.

Имеющиеся в эстонском обществе двойные стандарты отдают явное предпочтение политикам-мужчинам. Если тебе не нужно объяснять народу, почему ты купил такую дорогую сумочку, и никто не поставит на вид, что ты постоянно ходишь в одном и том же костюме, вместо украшения общественного пространства чуть больше энергии ты сможешь тратить, например, на передачу основных политических посланий.

О низком рейтинге кандидата в премьер-министры женского пола говорят, что «многие предпочитают в качестве премьера мужчину-отца». И нет разницы, что та самая политик-женщина по своим рейтингам обходит добрую половину мужчин-политиков. Отношение есть, и в итоге народ явно решил, что речь все же идет о женщине. А не потому, что кто-то лучше донес до народа свои послания.

Более равноправная политика?

В нашей стране, где средняя продолжительность жизни у мужчин на 8,69 года меньше, чем у женщин, темы здоровья, семьи и других социальных вещей, считаются так называемыми мягкими темами, то есть больше подходящими для женщин. Было бы совершенно неверно давать оценку, что чьи-то взгляды зависят от половой принадлежности, но некоторые результаты исследований показывают, что женщины меньше подвержены коррупции, а также, что при участии женщин проще достичь действующего мирного процесса. Большая часть стран, в парламентах которых имеется большая представленность женщин (Исландия, Швеция, Мехико, Финляндия, Норвегия) входят в число мировых лидеров по уровню человеческого развития, демократической ситуации и низкой коррупции.

Недавно у меня была возможность попросить одного депутата парламента высказать свое мнение о том, почему его партия и ее предшественники за всю историю существования назначили на должность всего двух министров-женщин (эта партия и ее предшественники были в составе восьми правительств, на должности были назначены 66 министров-мужчин и два министра-женщины).