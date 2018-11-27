В "Тондираба" стартовал международный турнир по фигурному катанию Tallinn Trophy
27 ноября 2018, 15:21
С понедельника по четверг в таллиннском ледовом холле "Тондираба" проходит международный турнир по фигурному катанию Tallinn Trophy, который в этом году собрал известных участников.
На таллиннском льду за победу будут бороться мужчины, женщины, а также танцвальные и спортивные пары. У мужчин за победу поборятся такие известные фигуристы как Винсент Чжоу (США), так и Максим Ковтун (Россия). У женщин стартует Карин Чен, выигравшая в прошлом сезоне чемпионат США.
Сегодня, во вторник завершат свои прокаты танцевальные пары, где после первого дня лидируют россияне Анастасия Скопцова и Кирилл Алёшин, а в среду и четверг пройдут соревнования у спортивных пар, мужчин и женщин.