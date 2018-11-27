Вт, 27.11.2018
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МИД предупреждает автомобилистов, направляющихся на Украину

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МИД предупреждает направляющихся на Украину на автомобиле путешественников о возможных задержках на погранпунктах.

«На данный момент из-за акций протеста нарушена работа различных украинских погранпунктов, осложнено прежде всего пересечение границы с Польшей», - сообщил МИД в социальных сетях.

«По последним данным, крупные задержки отмечаются на пограничных пунктах Корчова-Краковец, Медыка-Шегини и Дорогуск-Ягодин, но ситуация может быстро измениться», - отмечает министерство.

МИД рекомендует до запланированного пересечения границы поискать информацию о заблокированных погранпунктах на сайте погранохраны Украины.

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