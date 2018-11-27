МИД предупреждает автомобилистов, направляющихся на Украину
27 ноября 2018, 15:24
МИД предупреждает направляющихся на Украину на автомобиле путешественников о возможных задержках на погранпунктах.
«На данный момент из-за акций протеста нарушена работа различных украинских погранпунктов, осложнено прежде всего пересечение границы с Польшей», - сообщил МИД в социальных сетях.
«По последним данным, крупные задержки отмечаются на пограничных пунктах Корчова-Краковец, Медыка-Шегини и Дорогуск-Ягодин, но ситуация может быстро измениться», - отмечает министерство.
МИД рекомендует до запланированного пересечения границы поискать информацию о заблокированных погранпунктах на сайте погранохраны Украины.