Вт, 27.11.2018
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Передумали: Европа не отменит перевод часов в 2019 году

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Kell.

ФОТО: Toomas Huik / PM/SCANPIX BALTICS

Председательствующая в ЕС Австрия подготавливает документ, согласно которому план об отмене перевода часов откладывается до 2021 года, передает Postimees со ссылкой на издание Politico.

Согласно предложению Австрии, воздействие отказа от перевода часов будет оцениваться через пять лет после прекращения перевода часов, то есть в 2026 году. 

Первоначально планировалось прекратить переводить часы уже в следующем году, но несколько стран ЕС, включая Португалию, Грецию и Нидерланды, поддерживают перевод часов дважды в год или требуют дополнительной информации, чтобы оправдать отказ на национальном уровне.

Большая часть стран пока так и не решила, отказаться от летнего или зимнего времени, но согласно проведенному в Евросоюзе опросу, большинство людей поддерживает прекращение перевода часов. В опросе приняли участие 4,6 млн людей.

По данным Politico, страны должны сегодня сообщить, поддерживают они предложение Австрии и вопрос перевода часов будет обсуждаться в понедельник на заседании министров транспорта ЕС.

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