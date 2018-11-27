Передумали: Европа не отменит перевод часов в 2019 году

Согласно предложению Австрии, воздействие отказа от перевода часов будет оцениваться через пять лет после прекращения перевода часов, то есть в 2026 году.

Первоначально планировалось прекратить переводить часы уже в следующем году, но несколько стран ЕС, включая Португалию, Грецию и Нидерланды, поддерживают перевод часов дважды в год или требуют дополнительной информации, чтобы оправдать отказ на национальном уровне.

Большая часть стран пока так и не решила, отказаться от летнего или зимнего времени, но согласно проведенному в Евросоюзе опросу, большинство людей поддерживает прекращение перевода часов. В опросе приняли участие 4,6 млн людей.