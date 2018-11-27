Полиция отказалась возбуждать дело по заявлению EKRE

«По оценке полиции, на прошедшей 26 ноября перед зданием Рийгикогу акции не было попытки помешать проведению публичного собрания, поэтому нет оснований для возбуждения уголовного следствия», - сообщил во вторник пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны.

Представитель EKRE в понедельник обратился в полицию с просьбой возбудить уголовное дело по 1 разделу 158-й статьи Пенитенциарного кодекса, касающемуся препятствования проведению законно организованного публичного собрания и его насильственного разгона, ссылаясь на вмешательство евродепутата Индрека Таранда.

Полиция оценила отмеченные в заявлении обстоятельства и решила, что нет оснований для возбуждения уголовного дела. В качестве препятствования проведению публичного собрания можно рассматривать действия, направленные на отмену собрания или воздействия на его проведение таким образом, чтобы не было достигнуто формирование или выражение направленности собрания, сообщил представитель полиции.

«Целью действий Индрека Таранда было не разогнать собрание, благодаря своему выступлению он скорее стал участником собрания. Препятствование собранию и вмешательство в него — не одно и то же. Согласно конституции Эстонской Республики, все имеют право на выражение своего мнения. Мы можем спросить, было ли подобное поведение уместным в данной ситуации, но в этих действиях нет признаков правонарушения», - пояснил глава Кесклиннаского отделения полиции Кайдо Саарнийт.

В поступившем полиции заявлении представитель организовавшей собрание партии утверждает, что в ходе инцидента был сломан принадлежащий партии микрофон. «Поскольку микрофон вырвали у Индрека Таранда из рук, его нельзя обвинить в поломке предмета и речь не шла об умышленной порче микрофона», - отметил Саарнийт.

«В ситуации, где существует риск эскалации вербального конфликта в физический, мы советуем людям обязательно звать на помощь правоохранительные органы», - добавил он.