Cadillac прекратит производство флагманского седана CT6

В рамках глобальной реструктуризации концерн General Motors закроет пять заводов на территории США и Канады, а также сократит 15 процентов персонала. Кроме того, компания снимет с производства ряд моделей, в том числе Cadillac CT6, который собирали на предприятии Detroit-Hamtramck.