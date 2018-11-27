Cadillac прекратит производство флагманского седана CT6

В рамках глобальной реструктуризации концерн General Motors закроет пять заводов на территории США и Канады, а также сократит 15 процентов персонала. Кроме того, компания снимет с производства ряд моделей, в том числе Cadillac CT6, который собирали на предприятии Detroit-Hamtramck.
Руководство General Motors остановит производство Cadillac CT6 на американском заводе 1 июня следующего года. Выпускать и продавать седан планируется только в Китае. На североамериканском рынке модель будет доступна до конца 2019-го в виде «прощальной» версии CT6-V с новой твин-турбо «восьмеркой» Blackwing, пишет motor.ru.
Оптимизация модельного ряда, 15-процентное сокращение персонала и закрытие заводов позволит снизить издержки General Motors на 4,5 миллиарда долларов.
Первый агрегат V8 с двумя турбинами в истории Cadillac оснащен перепускным клапаном с электронным управлением, двойными интеркулерами, системой отключения части цилиндров и системой смазки с электронасосом. Отдача двигателя составляет 557 лошадиных сил и 850 Нм крутящего момента. На CT6-V мотор совмещен с 10-диапазонным «автоматом» и полным приводом.