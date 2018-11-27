Российское нападение на украинские корабли на границе Азовского и Черного морей в заголовках новостей снова возвратило нас к подзабытому конфликту. Несмотря на позицию Москвы, случившееся несомненно рассматривается как очередной акт агрессии. Вопрос: почему это происходит именно сейчас и в этой части света?

Вечером 25 ноября российские военные корабли у побережья Крыма в Керченском проливе (отделяет территорию России от Крымского полуострова) открыли огонь по трем судам, принадлежащим Украине, которые направлялись со своей постоянной базы в Одессе в Мариуполь на берегу Азовского моря.

Столкновение произошло после того, как украинские корабли не получили разрешение от России на пересечение Керченского пролива, но продолжили путь. Их заблокировали российские корабли, а затем и задержали. Факт столкновения подтвердили обе стороны - и Россия, и Украина.

На самом деле, надо упомянуть, что интерпретации произошедшего различаются. Украинская сторона уверяет, что о перемещении своих кораблей сообщила России заранее и выполнила все международные нормы безопасности и свободы судоходства и не рассчитывала на какие-то проблемы.

В свою очередь российская сторона утверждает, что имела место попытка нарушения государственной границы и нарушители не реагировали на требования Пограничной службы ФСБ России остановиться.

К тому же украинские суда проводили опасные маневры, которые провоцировали конфликт. Интересно и то, что Украина обвинила Россию в таране одного из своих кораблей.

ФОТО: Reuters/AP/Scanpix

В этом столкновении мнений ничего удивительного, оно наблюдается практически во всех вопросах, касающихся незаконных и дестабилизирующих действий России на Украине. Но ясно одно – у России нет права ограничивать свободу перемещения украинских судов по Керченскому проливу.

Потому что в 2003 году между Украиной и Россией было подписано соглашение, в рамках которого обе стороны согласились с тем, что Азовское море считается внутренними водами как Украины, так и России. У обеих стран одинаковые права на его использование.

То же относится и к Керченскому проливу. С этим утверждением согласны и эксперты в области Международного права. Например, Валентин Шац и Дмитро Коваль. Можно также упомянуть, что Конвенция морского права ООН запрещает странам, которые расположены у пролива, препятствовать его пересечению. А Россия заблокировала пролив танкером, чтобы пресечь движение кораблей в Мариуполь.

Таким образом Россия в данной ситуации опять действовала как агрессор.

И все же – почему сейчас и почему именно здесь?

Почему сейчас?

Чтобы ответить на этот вопрос, нужно взглянуть на происходящее во внутренней политике России в прошлом.

На минувшей неделе британская радиостанция Би-би-си сообщила, что в течение последнего месяца значительно понизился рейтинг Владимира Путина. Би-би-си ссылается на опрос негосударственной исследовательской организации "Левада центр", которая и сообщила, что если бы выборы состоялись сейчас, то за Путина проголосовали бы 56% жителей. Еще год назад рейтинг президента составлял 66%.

Многие аналитики указывают, что падение рейтинга связано с экономическими проблемами, с которыми жители России сталкиваются с 2015 года. Это в первую очередь связано с глобальным падением цен на нефть, в результате чего сократились доходы потребителей.

Путину не простили и недавно проведенную пенсионную реформу, в рамках которой пенсионный возраст для мужчин поднят до 65 лет, а женщин - до 60 лет (средняя продолжительность жизни в России у мужчин примерно 67 лет, у женщин – 71 год). Многие жители России полагают, что государство не дает им насладиться жизнью в пенсионном возрасте и старается избавиться от них сразу после его достижения.

Ситуацию усугубляет то, что Владимир Путин взял личную ответственность за эту жизненно важную для российской экономики реформу. А исторически сложилось так, что внешняя политика России становится популярным и действенным лекарством для решения проблем внутренней политики. Просто потому, что большая часть россиян верит пропаганде Путина об агрессии Запада и угрозам стране.

Если присутствует чувство угрозы, Путин может позиционировать себя как защитника от иностранного вторжения, и лучшего варианта для России кроме него в неспокойное время нет.

Агрессия в Азовском море в этом случае является методом, служащим для показа обществу, что может означать его уход с российской политической сцены. Конечно, в обществе сразу возникнет вопрос: кто может быть таким решительным, чтобы не допускать провокации со стороны Украины (как позиционирует ситуацию Российская официальная сторона)?

ФОТО: Reuters/AP/Scanpix

Почему здесь?

Отвечая на второй вопрос, нужно немного сказать о геополитической ситуации на границе Азовского и Черного морей, сложившейся после оккупации Крыма в 2014 году. Учитывая, что с позиции России Крым является неотъемлемой частью, Москва предъявила свои претензии и на большую часть территориальных вод. И видит себя неоспоримой хозяйкой Азовского моря и де факто ведет себя так, как будто больше не надо соблюдать условия соглашения от 2003 года.

Беря во внимание то, что оккупация Крыма дала возможность России использовать экономически выгодные порты полуострова, Украина вынуждена переориентировать морские перевозки из Мариуполя и Бердянска (находятся на востоке Украины на берегу Азовского моря).

Как в своей статье на LSM пишет Синтия Тарасова, примерно 4/5 всего экспорта Украины поступает в эти два города. Но, чтобы доставить грузы на остальную территорию Украины, нужно пересечь упомянутый Керченский пролив.

ФОТО: Reuters/AP/Scanpix

Сначала Россия построила новый мост, который соединяет российскую территорию с оккупированным Крымом. Он ограничивает место, соединяющее Азовское море с Черным, блокируя движение и, соответственно, затрудняя торговлю, пишет Тарасова.

Его высота всего 33 метра и большие корабли, полностью загруженные, не могут под ним пройти. К тому же Россия с апреля этого года начала останавливать и проверять все суда, путь которых лежит в упомянутые порты Украины, задерживая движение и нанося ущерб экономике.

Политическая ситуация несомненно привлекает внимание международного сообщества. Еще до начала конфронтации в воскресенье Великобритания, США и страны ЕС публично призывали Россию соблюдать Международные нормы свободы судоходства.

Не осталась в стороне и Украина, которая пообещала вооружить находящийся в Азовском море флот и сообщила об увеличении числа морских пехотинцев и береговой артиллерии. Уже сейчас к Азову направлены 270 бойцов спецназа. Активизировались дискуссии о необходимости развертывания военной базы на постоянной основе.

Но это вызвало ответные действия России, в июле, августе и сентябре Москва переместила из Каспийского в Азовское море десять военных кораблей и около 40 патрульных лодок. Учитывая вооружение Украины, граница Азовского и Черного морей и Керченский пролив как раз то место, где Путин может показать попытки агрессии западных союзников Украины против государства.

Необходимо показать, что большинство необходимых предпосылок для возникновения нового кризиса или напряженности существуют.

Например,

1) противостояние двух армий;

2) государство-агрессор, которое пытается закрутить экономические "гайки", и другая страна, которая пытается противостоять этому;

3) недовольство моряков действиями России, которые требуют от украинского правительства решить возникшую ситуацию.

Также к этому можно добавить, что на Украине приближаются выборы президента и у Путина есть основания красиво показать, что Порошенко хочет искусственным путем создать кризис, чтобы получить дополнительные голоса по решению наболевших вопросов на Украине.

Что уже удачно используют некоторые российские политики.

Президент Украины Петр Порошенко ФОТО: MYKHAILO MARKIV/UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER

Что дальше?

Анализируя происходящее, невольно задаешься вопросом: можем ли мы ждать новых заголовков новостей о возобновлении более активных военных действий на востоке Украины и о новых жертвах войны?

Мяч пока в данной ситуации на стороне Украины. Действительно ли Петр Порошенко захочет сделать радикальный шаг, чтобы таким образом собрать больше голосов? Думаю, что это маловероятно, так как Порошенко необходима поддержка Запада, а тот не заинтересован в эскалации конфликта.

Но нельзя исключить, что срок объявленного военного положения может увеличиться, что будет использовано для постепенного переноса выборов президента, чтобы заручиться еще большей поддержкой общества.

Говоря о дальнейших шагах Путина, президент, скорее всего, не захочет еще раз бряцать оружием в ближайшее время. В первую очередь потому, что ему невыгодно рисковать новыми санкциями Запада (а несомненно, что он считается с тем, что они могут последовать).

Как сказал порталу TVNET исследователь центра Восточноевропейской политики Марис Цепуритис, эскалацию конфликта Москве выгоднее проводить в Донецке и Луганске, так как на этой территории можно спрятаться за спинами сепаратистов. Однако многое зависит от того, вырастут ли рейтинги Путина. В любом случае конфликт на Украине продолжится, и мы можем только наблюдать, как крупнейшее государство Восточной Европы борется за свою свободу.