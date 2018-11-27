В Марракеш от Эстонии не поедет никто, посол проголосует за миграционный пакт на Генеральной ассамблее ООН
27 ноября 2018, 16:28
По словам министра иностранных дел Свена Миксера, партнеры по коалиции подтвердили, что не хотят дополнительно обсуждать эту тему в правительстве: «Таким образом, я отдам распоряжение представителю Эстонии при ООН проголосовать за миграционный пакт на Генеральной ассамблее ООН».
Он добавил, что решение президента Эстонии не участвовать в конференции в Марракеше никак не повлияет на решение Эстонии поддержать миграционный пакт во время голосования на Генеральной ассамблее. Это будет сделано, исходя из принятого парламентом заявления и выраженных в нем принципов.
Сам Свен Миксер во время конференции в Марракеше, 10-11 декабря, будет находиться в Брюсселе, на Совете Европейского союза по иностранным делам, пишет Postimees.