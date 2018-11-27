Вт, 27.11.2018
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  • В Марракеш от Эстонии не поедет никто, посол проголосует за миграционный пакт на Генеральной ассамблее ООН

В Марракеш от Эстонии не поедет никто, посол проголосует за миграционный пакт на Генеральной ассамблее ООН

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Министр иностранных дел Свен Миксер.

ФОТО: Тайро Луттер

По словам министра иностранных дел Свена Миксера, партнеры по коалиции подтвердили, что не хотят дополнительно обсуждать эту тему в правительстве: «Таким образом, я отдам распоряжение представителю Эстонии при ООН проголосовать за миграционный пакт на Генеральной ассамблее ООН».

Он добавил, что решение президента Эстонии не участвовать в конференции в Марракеше никак не повлияет на решение Эстонии поддержать миграционный пакт во время голосования на Генеральной ассамблее. Это будет сделано, исходя из принятого парламентом заявления и выраженных в нем принципов.

Сам Свен Миксер во время конференции в Марракеше, 10-11 декабря, будет находиться в Брюсселе, на Совете Европейского союза по иностранным делам, пишет Postimees.

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