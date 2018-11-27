В Марракеш от Эстонии не поедет никто, посол проголосует за миграционный пакт на Генеральной ассамблее ООН

Он добавил, что решение президента Эстонии не участвовать в конференции в Марракеше никак не повлияет на решение Эстонии поддержать миграционный пакт во время голосования на Генеральной ассамблее. Это будет сделано, исходя из принятого парламентом заявления и выраженных в нем принципов.