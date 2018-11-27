Россиянина в Германии приговорили к 14 годам тюрьмы за атаку на автобус "Боруссии"

29-летний уроженец России признан виновным в покушении на убийство 28 человек. Ранее прокурор просил о пожизненном заключении, защита настаивала на наказании сроком менее десяти лет.

Взрывы у автобуса дортмундской "Боруссии" произошли 11 апреля 2017 года. Гражданин России и Германии Сергей В. был задержан по этому делу через десять дней, пишет DW.com. Его вычислили из-за приобретения нескольких десятков тысяч опционных сертификатов на не очень активно торгуемые акции дортмундского футбольного клуба. По оценке DW, при разных вариантах падения курса ценных бумаг, он мог получить прибыль от 550 тысяч до миллиона евро.