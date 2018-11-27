Языковая проверка в школе Ласнамяэ: один учитель потерял работу, другим дали последний шанс

На прошлой неделе проверка знания госязыка прошла в Таллиннском линнамяэском русском лицее, где в ходе первичной проверки предписания были сделаны пятерым учителям и на повторную проверку были вызваны 11 работников. Хотя Таллинн организовал в этой школе бесплатные языковые курсы, ни один из учителей не выполнил предписаний.