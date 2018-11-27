Вт, 27.11.2018
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  • Языковая проверка в школе Ласнамяэ: один учитель потерял работу, другим дали последний шанс

Языковая проверка в школе Ласнамяэ: один учитель потерял работу, другим дали последний шанс

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Линнамяэский русский лицей.

ФОТО: MIHKEL MARIPUU/PM/SCANPIX BALTICS

Проводившие очередную проверку в находящейся в Ласнамяэ школе работники Языковой инспекции утверждают, что учителя не выполнили предписания и не улучшили свои знания эстонского языка, пишет Postimees.

На прошлой неделе проверка знания госязыка прошла в Таллиннском линнамяэском русском лицее, где в ходе первичной проверки предписания были сделаны пятерым учителям и на повторную проверку были вызваны 11 работников. Хотя Таллинн организовал в этой школе бесплатные языковые курсы, ни один из учителей не выполнил предписаний.

Чиновники Языковой инспекции продлили срок выполнения предписаний для десятерых учителей, трудовой договор с одним учителем был прекращен. Восьми учителям сделали предупреждение о штрафе и двум были выписаны денежные штрафы.

Предписание не выполнил и директор лицея, которому был назначен денежный штраф.

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