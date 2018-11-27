Фонарный столб сломался от удара BMW

Несчастный случай произошел во вторник около часу дня. Причины неизвестны, также Sakala не знает, кто находился за рулем врезавшегося в столб BMW. Пообщавшись с полицией, водитель автомобиля без посторонней помощи уехал.

По словам менеджера акционерного общества Viljandi Veevärk, занимающегося уличным освещением в Вильянди, Рейна Трийса, предприятие узнало о произошедшем, когда врезавшаяся в столб машина уехала с места происшествия. Фонарный столб и его основание придется менять. "Днем во время тестирования уличное освещение было более тусклым, но как сильно пострадала вся система, неизвестно", - констатировал он.

Автомобиль сбил фонарный столб около часу дня. ФОТО: Marko Saarm

Поэтому Трийса не мог сказать, насколько дорого будут стоить восстановительные работы. В Viljandi Veevärk еще не приняли у строителей новое уличное освещение на Таллиннской улице, но со сломанным фонарем они не собираются этого делать.