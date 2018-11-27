Путин раскритиковал работу исследовательских институтов в РФ за отсутствие результатов

Президент РФ Владимир Путин отметил, что зачастую тематика научных исследований в РФ не меняется десятилетиями, а результатов нет, что заставляет молодых ученых уходить из исследовательских институтов.
"В текущей работе научных учреждений, к сожалению, часто вопиющие случаи. Их немало. Когда тематика фундаментальных и поисковых исследований не меняется десятилетиями, причем конечного результата не просматривается", - сказал Путин на заседании Совета при президенте РФ по науке и образованию.
"Я думаю, что и молодые и перспективные специалисты в таких исследовательских командах не задерживаются. Или просто морально ломаются - не интересно", - подчеркнул президент.
Он отметил, что в прошлом году в академических институтах по 40 процентам тем не было представлено ни одной научной работы, учтенной хотя бы в какой-либо из баз цитирования.
"То есть получается либо результатов нет, нет вообще, либо они никому не интересны. Или другая ситуация: вместо конкретной технологии, оборудования профильные ведомства заказывают различного рода аналитические отчеты и прогнозы. Они, конечно, тоже нужны, вроде бы исследования ведутся, а результат - очередная подшивка презентаций и таблиц, с которыми можно подчас познакомиться в любом открытом журнале", - пояснил Путин.
"Конечно, хочу оговориться, наверное, такие работы тоже нужны. Только зачем их тогда называть научными исследованиями? И стоят ли они таких денег? Знаете, сколько на это уходит? 40 миллиардов рублей", - сказал президент.