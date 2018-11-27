Путин раскритиковал работу исследовательских институтов в РФ за отсутствие результатов

"В текущей работе научных учреждений, к сожалению, часто вопиющие случаи. Их немало. Когда тематика фундаментальных и поисковых исследований не меняется десятилетиями, причем конечного результата не просматривается", - сказал Путин на заседании Совета при президенте РФ по науке и образованию.

"Я думаю, что и молодые и перспективные специалисты в таких исследовательских командах не задерживаются. Или просто морально ломаются - не интересно", - подчеркнул президент.

Он отметил, что в прошлом году в академических институтах по 40 процентам тем не было представлено ни одной научной работы, учтенной хотя бы в какой-либо из баз цитирования.

"То есть получается либо результатов нет, нет вообще, либо они никому не интересны. Или другая ситуация: вместо конкретной технологии, оборудования профильные ведомства заказывают различного рода аналитические отчеты и прогнозы. Они, конечно, тоже нужны, вроде бы исследования ведутся, а результат - очередная подшивка презентаций и таблиц, с которыми можно подчас познакомиться в любом открытом журнале", - пояснил Путин.