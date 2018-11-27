Осторожно! Дороги могут быть скользкими, ночью пойдет снег и мокрый снег

Во вторник после обеда основные и крупные шоссе были преимущественно мокрыми и влажными и покрытыми солью, сообщил Департамент шоссейных дорог. Местами шел снег и мокрый снег, поэтому на дорогах может появиться смесь из соли и снега.

Температура на большей территории страны минусовая, а потому дороги могут стать скользкими.

По прогнозу погоды ночью во многих местах пройдет снег и мокрый снег, но после полуночи осадки уменьшатся.

Предстоящей ночью нас ждет облачная погода с прояснениями. В отдельных местах может выпасть немного снега. Будет дуть ветер преимущественно северного направления со скоростью 2-8 метров в секунду, на побережье порывали до 12 метров в секунду. Температура воздуха 3-9 градусов мороза, на побережье местами до одного градуса тепла.