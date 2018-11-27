В Эстонии меняется закон: должников по налогам прижмут к стенке

«В какой-то момент хотела бы выйти в эфир с заявлением, что теперь больше подставных лиц и танкистов не используют», - сказала руководитель юридического отдела Налогово-таможенного департамента Айри Янсен-Ууеда, передает Postimees со ссылкой на Äripäev.

«К сожалению, я не могу сейчас этого сказать. Но это изменение в законе — шаг навстречу этому. Эти меры, которые мы сможем внедрить с новой регуляцией, помогут увеличить прозрачность на рынке и достичь равной конкуренции», - говорит она.

По словам Янсен-Ууеда, они уже более 12 лет занимаются ответственностью третьих лиц, но теперь изменение закона дает им возможность пойти дальше, то есть призвать к ответственности и лица, которых невозможно напрямую юридически связать через регистрационную карту с акционерным обществом.

«Они никогда не были членами правления, но на самом деле они, так сказать, руководили оркестром. Если мы можем сказать, что возникновение долгов по налогам и избегание уплаты — было их умышленным действием, сможем их после изменения закона призвать к ответственности», - обещает Янсен-Ууеда.