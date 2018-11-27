Очереди на шиномонтаж растянулись на неделю

По словам консультанта по техническому обслуживанию Uuemõisa Autokeskus Райво Пыльда, работа кипит, но в этом году смена шин происходит более плавно и спокойно, первое свободное время он смог предложить в четверг, передает Lääne Elu.

Глава автомастерской Tradilo Реймо Сярг рассказал, что свободное время у них есть на следующей неделе - в понедельник, но такие очереди у них были и до снегопада.

Член правления Martna garaaž Оливер Таммемяги подтвердил, что из-за снега желающих переобуть автомобиль стало больше, но при особой необходимости он обещал обслужить клиентов в тот же день. «В начале ноября несколько недель были напряженными, сегодня с новыми силами приступили к работе», - отметил он.

Подробнее читайте в Lääne Elu.