Очереди на шиномонтаж растянулись на неделю

Снегопады последних дней к особому наплыву в автомастерские Ляэнемаа не привели - смену шин можно произвести за неделю, но кое-где это можно сделать в тот же день.
По словам консультанта по техническому обслуживанию Uuemõisa Autokeskus Райво Пыльда, работа кипит, но в этом году смена шин происходит более плавно и спокойно, первое свободное время он смог предложить в четверг, передает Lääne Elu.
Глава автомастерской Tradilo Реймо Сярг рассказал, что свободное время у них есть на следующей неделе - в понедельник, но такие очереди у них были и до снегопада.
Член правления Martna garaaž Оливер Таммемяги подтвердил, что из-за снега желающих переобуть автомобиль стало больше, но при особой необходимости он обещал обслужить клиентов в тот же день. «В начале ноября несколько недель были напряженными, сегодня с новыми силами приступили к работе», - отметил он.
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Напоминаем, что с 1 декабря кататься на летней резине запрещено.