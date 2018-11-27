Вт, 27.11.2018
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Очереди на шиномонтаж растянулись на неделю

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Автомобильные шины.

ФОТО: Ants Liigus / Pärnu Postimees

Снегопады последних дней к особому наплыву в автомастерские Ляэнемаа не привели - смену шин можно произвести за неделю, но кое-где это можно сделать в тот же день.

По словам консультанта по техническому обслуживанию Uuemõisa Autokeskus Райво Пыльда, работа кипит, но в этом году смена шин происходит более плавно и спокойно, первое свободное время он смог предложить в четверг, передает Lääne Elu.

Глава автомастерской Tradilo Реймо Сярг рассказал, что свободное время у них есть на следующей неделе - в понедельник, но такие очереди у них были и до снегопада.

Член правления Martna garaaž Оливер Таммемяги подтвердил, что из-за снега желающих переобуть автомобиль стало больше, но при особой необходимости он обещал обслужить клиентов в тот же день. «В начале ноября несколько недель были напряженными, сегодня с новыми силами приступили к работе», - отметил он.

Подробнее читайте в Lääne Elu.

Напоминаем, что с 1 декабря кататься на летней резине запрещено.

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