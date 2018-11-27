Спасателям пришлось нырять в пруд, чтобы спасти раненого лебедя

Пыльвамааский и валгамааский региональный руководитель Общества диких животных Ээви Мёлльдер обратилась в Спасательный департамент. Отепяэские спасатели прибыли на место, оделись в водонепроницаемую одежду и отправились в пруд ловить лебедя. В итоге лебедь решил сам выбраться на берег, тут-то его и поймали.

Мёлльдер взяла лебедя под свою опеку и доставила птицу в Ветеринарную клинику Пяйкезе, где его осмотрели ветеринары. К счастью, травмы крыла оказались не очень серьезными, в нем нашли колотую рану. Лебедю дали обезболивающего, промыли рану и отправили на домашнее лечение к Харьюмааскому региональному руководителю Общества диких животных Эйно Роозиокса, который уже лечит нескольких птиц, нуждавшихся в помощи нынешней осенью.

В последние недели в общество поступает все больше сообщений о перелетных птицах с травмами крыльев, которые не могут продолжать путь в теплые края. По мере сил добровольцы пытаются им все же помогать. Большую помощь оказывают местные спасатели и сами информаторы, которые следят за ситуацией, просят совет и присылают фотографии.