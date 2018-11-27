Вт, 27.11.2018
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Спасателям пришлось нырять в пруд, чтобы спасти раненого лебедя

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ФОТО: Eesti Metsloomaühing / Facebook

Вечером 25 ноября в Эстонское общество диких животных сообщили о молодом лебеде на озере Пюхаъярв, который улетел на пруд с окровавленным крылом. Поскольку у общества специального снаряжения нет, а добровольцы достать лебедя не смогли, пришлось вызывать профессиональную подмогу, пишет Postimees.

Пыльвамааский и валгамааский региональный руководитель Общества диких животных Ээви Мёлльдер обратилась в Спасательный департамент. Отепяэские спасатели прибыли на место, оделись в водонепроницаемую одежду и отправились в пруд ловить лебедя. В итоге лебедь решил сам выбраться на берег, тут-то его и поймали.

Мёлльдер взяла лебедя под свою опеку и доставила птицу в Ветеринарную клинику Пяйкезе, где его осмотрели ветеринары. К счастью, травмы крыла оказались не очень серьезными, в нем нашли колотую рану. Лебедю дали обезболивающего, промыли рану и отправили на домашнее лечение к Харьюмааскому региональному руководителю Общества диких животных Эйно Роозиокса, который уже лечит нескольких птиц, нуждавшихся в помощи нынешней осенью.

В последние недели в общество поступает все больше сообщений о перелетных птицах с травмами крыльев, которые не могут продолжать путь в теплые края. По мере сил добровольцы пытаются им все же помогать. Большую помощь оказывают местные спасатели и сами информаторы, которые следят за ситуацией, просят совет и присылают фотографии.

Если вы хотите поддержать помощь травмированным диким животным, то можно сделать денежный перевод.

Получатель: Eesti Metsloomaühing

Номер счета: EE952200221067573100 Swedbank

Пояснение: vigastatud luik või metsloomade abiks

Для помощи можно позвонить по платным телефонам:

9009933 – пожертвуете 5€ 

9009955 - пожертвуете 25€

Для того чтобы платеж прошел, нужно прослушать всю заставку.

Пожертвования используются на расходы на транспорт, оплату счетов из клиник и на медикаменты, а также на пищу и покупку приспособлений!

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