Тунне Келам об EKRE: если так пойдет и дальше, нас ждет власть фигляров и погромщиков

«Демократия и правопорядок означают, что ко всем гражданам следует относиться одинаково и с уважением, что у каждого есть право и возможность при необходимости высказать свое мнение, пусть и не совпадающее с позицией большинства, - отметил Келам в направленном BNS заявлении. - Единственный критерий - чтобы это мнение не содержало призывов к насилию и не разжигало ненависть к позиции остальных».

Тунне Келам выразил Индреку Таранду солидарность и сочувствие в связи инцидентом.

«Выталкивание взашей человека, высказывающего иную позицию, жестокое обращение с ним участников политической манифестации является грубым политическим вызовом действующему в Эстонии правопорядку. Прямая ответственность за это лежит на организовавших мероприятие руководителях EKRE, - написал Келам. - Серьезнее всего тот факт, что руководители EKRE - Март и Мартин Хельме оправдывают происходящее и относятся к этому словно предводители мальчишеской шайки: инакомыслящих и надо выталкивать, никакого сожаления по поводу грубого обращения с Индреком Тарандом они не проявили. Мол, не лезь к нам, не мешай нам, „настоящим избранникам эстонского народа“ (кем избранным?). Создается впечатление, что это только начало...»

«Можно ли это считать таким вывернутым наизнанку юбилейным подарком EKRE Эстонской Республике? Если и дальше пойдет в том же духе, впереди нас ждет власть фигляров и погромщиков, ради достижения большинства готовых быстро придушить демократию и свободу мнений. Придав ей для начала форму „управляемой демократии“», - продолжил Тунне Келам.