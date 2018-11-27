Тунне Келам об EKRE: если так пойдет и дальше, нас ждет власть фигляров и погромщиков

Депутат Европарламента от Эстонии Тунне Келам осудил поведение участников митинга Эстонской консервативной народной партии (EKRE) в понедельник днем у стен Рийгикогу, применивших физическое насилие к евродепутату Индреку Таранду. По его словам, применение насилия нельзя ничем оправдать.
«Демократия и правопорядок означают, что ко всем гражданам следует относиться одинаково и с уважением, что у каждого есть право и возможность при необходимости высказать свое мнение, пусть и не совпадающее с позицией большинства, - отметил Келам в направленном BNS заявлении. - Единственный критерий - чтобы это мнение не содержало призывов к насилию и не разжигало ненависть к позиции остальных».
Тунне Келам выразил Индреку Таранду солидарность и сочувствие в связи инцидентом.
«Выталкивание взашей человека, высказывающего иную позицию, жестокое обращение с ним участников политической манифестации является грубым политическим вызовом действующему в Эстонии правопорядку. Прямая ответственность за это лежит на организовавших мероприятие руководителях EKRE, - написал Келам. - Серьезнее всего тот факт, что руководители EKRE - Март и Мартин Хельме оправдывают происходящее и относятся к этому словно предводители мальчишеской шайки: инакомыслящих и надо выталкивать, никакого сожаления по поводу грубого обращения с Индреком Тарандом они не проявили. Мол, не лезь к нам, не мешай нам, „настоящим избранникам эстонского народа“ (кем избранным?). Создается впечатление, что это только начало...»
«Можно ли это считать таким вывернутым наизнанку юбилейным подарком EKRE Эстонской Республике? Если и дальше пойдет в том же духе, впереди нас ждет власть фигляров и погромщиков, ради достижения большинства готовых быстро придушить демократию и свободу мнений. Придав ей для начала форму „управляемой демократии“», - продолжил Тунне Келам.
«Насилие ничем нельзя оправдать. Я поддерживаю позицию президента Эстонской Республики - за каждым ударом ногой, за каждым разжигающим вражду плакатом или угрозой убийства стоит ответственный за это политик, по призыву которого собираются люди. Те, кто такую ответственность за собой не ощущает, не годится в народные лидеры», - подчеркнул Тунне Келам.