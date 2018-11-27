Вт, 27.11.2018
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Руководство HKScan уволено со дня

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HKScani juht Jari Latvanen.

ФОТО: Sander Ilvest

В последнее время борющийся с трудностями финский производящий мясную продукцию концерн HKScan, которому принадлежит и Раквереский мясокомбинат, меняет руководителя совета и председателя правления, передает Postimees.

Совет HKScan решил со дня прекратить трудовой договор с председателем совета Микко Никула и председателем правления предприятия Яри Латваненом, сообщает фирма. Последний управлял предприятием чуть более двух лет.

Хотя направление стратегии — верное, руководство не смогло принести достаточное количество прибыли, сказал новый председатель совета предприятия Рейо Кискола, добавив, что новый руководитель должен сделать фирму более конкурентоспособной и прибыльной.

В ноябре предприятие HKScan сообщило, что сокращает в Финляндии 165 рабочих мест.

Также фирма воюет с бывшим руководителем эстонского филиала Теэтом Соормом в суде, где требует с него по трем разным искам в общей сложности пять млн евро.

В Эстонии концерну HKScan принадлежат Раквереский мясокомбинат и Tallegg.

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