Руководство HKScan уволено со дня

Совет HKScan решил со дня прекратить трудовой договор с председателем совета Микко Никула и председателем правления предприятия Яри Латваненом, сообщает фирма. Последний управлял предприятием чуть более двух лет.

Хотя направление стратегии — верное, руководство не смогло принести достаточное количество прибыли, сказал новый председатель совета предприятия Рейо Кискола, добавив, что новый руководитель должен сделать фирму более конкурентоспособной и прибыльной.

В ноябре предприятие HKScan сообщило, что сокращает в Финляндии 165 рабочих мест.

Также фирма воюет с бывшим руководителем эстонского филиала Теэтом Соормом в суде, где требует с него по трем разным искам в общей сложности пять млн евро.