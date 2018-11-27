Галерея: российские военные проводят инспекцию Сил оборон Эстонии

Делегация Центра контроля за вооружением пробудет в Эстонию с понедельника по четверг, чтобы в рамках Венского документа Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) провести инспекцию военных объектов, передает Postimees.
Делегация посетит Центральный военный полигон, 1-ю и 2-ю пехотные бригады. Отчет об инспекции будет передан всем государствам - членам ОБСЕ.
В свою очередь, представители Центра контроля за вооружением Эстонии в 2017 году проводили инспекцию вооруженных сил Белоруссии и принимали участие в российско-белорусских учениях "Запад". Эстонские инспектора принимали также участие в инспекционных поездках в Россию в составе делегаций других стран НАТО.
Государства-члены ОБСЕ могут в рамках Венского документа знакомиться с вооружением и личным составом, с воинскими частями и базами, а также в установленном порядке извещают о проведении военных учений с определенной численностью военной техники и военнослужащих. В состав ОБСЕ входит 57 государств Европы, Центральной Азии и Северной Америки.