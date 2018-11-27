Галерея: российские военные проводят инспекцию Сил оборон Эстонии

Делегация посетит Центральный военный полигон, 1-ю и 2-ю пехотные бригады. Отчет об инспекции будет передан всем государствам - членам ОБСЕ.

В свою очередь, представители Центра контроля за вооружением Эстонии в 2017 году проводили инспекцию вооруженных сил Белоруссии и принимали участие в российско-белорусских учениях "Запад". Эстонские инспектора принимали также участие в инспекционных поездках в Россию в составе делегаций других стран НАТО.