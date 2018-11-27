Оригинально: чтобы выиграть конкурс, студент решил голышом сфотографироваться на улице

27 ноября около двух часов ночи работники Отдела видеонаблюдения Рижской муниципальной полиции заметили весьма занятного молодого человека на одной из улочек Старого города, передает Rus.Tvnet.
Он был абсолютно голым и позировал своему товарищу, который фотографировал на мобильный телефон.
По вызову к компании отправился экипаж полиции, который потребовал объяснений.
Молодой человек на английском языке признался, что он - иностранный студент.
В его ВУЗе проходит фотоконкурс и есть возможность выиграть телевизор. Ему пришла в голову идея сфотографироваться голым в Вецриге, так как очень уж хотелось получить приз.
Юноша сожалел о содеянном и обещал больше так не поступать.
Учитывая, что все происходило ночью и кроме друга никто не увидел студента в стиле ню, полиция решила ограничиться серьезным воспитательным разговором о правилах поведения на улицах.