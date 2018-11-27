Оригинально: чтобы выиграть конкурс, студент решил голышом сфотографироваться на улице

Он был абсолютно голым и позировал своему товарищу, который фотографировал на мобильный телефон.

По вызову к компании отправился экипаж полиции, который потребовал объяснений.

Молодой человек на английском языке признался, что он - иностранный студент.

В его ВУЗе проходит фотоконкурс и есть возможность выиграть телевизор. Ему пришла в голову идея сфотографироваться голым в Вецриге, так как очень уж хотелось получить приз.

Юноша сожалел о содеянном и обещал больше так не поступать.