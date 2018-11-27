«Дорогой папа, 90% тебя убьют»: петербургских родителей возмутило школьное задание для четвероклашек

Мать одной из учениц Ольга Федорченко рассказала радиостанции "Говорит Москва", что многие родители отказались выполнять это задание, а часть из них написали письмо за своих детей.

"Ребенок заплакал. Мы стали разбирать с ней эту тему. Я сказала, представь, что папы нашего нет, как бы ты ему написала. Вот она и написала. Я в шоке некотором была. Других родителей тоже эта тема шокировала. В задании ничего не сказано. Наверное, имелась в виду Великая Отечественная война", - рассказала мать девочки.

По словам Федорченко, многие родители намерены бойкотировать это домашнее задание. Она привела выдержки из некоторых писем, написанных одноклассниками ее дочери.

"Дорогой папа, мне так жалко, что ты на войне, потому что 90%, что тебя убьют, и 10%, что ты вернешься".

"Здравствуй, папа. Как ты себя чувствуешь? Скоро ли кончится война? Кто у вас готовит? Не подбили ли тебя фашисты? Как аппаратура на самолете или ты уже не пилот? А кто ты, если не военный лётчик? Дома все хорошо. Кошка спит, попугай кричит. Я стараюсь учиться хорошо. Мы очень соскучились. Ты приедешь на каникулы? С любовью".

За последнее письмо учитель поставил пятерку.

Недовольство упомянутым домашним заданием Федорченко высказала и в своем "Живом журнале". "После первых же строк и слов "совсем недавно ты был с нами, а сейчас на фронте" ребенок уронил ручку и зарыдал в голос..." - написала она о выполнении задания своей дочерью. "Это дно, хотя, как я понимаю, далеко не последнее", - отметила блогер и привела письмо своего десятилетнего ребенка:

Здравствуй, дорогой папа! Тебе пишет дочка Саша. Совсем недавно ты был дома. Помню, как мы с тобой играли, гуляли. А сейчас ты на фронте. Мы очень за тебя волнуемся и переживаем. Больше всего я хочу, чтобы ты вернулся целым и невредимым. Мы с мамой молим Бога о том, чтобы ты вернулся.

Папа, зачем тебе эта война?!

Вернись лучше к нам! Дома у нас все хорошо! Зачем тебе это нужно?!

Еда у нас есть, все у нас хорошо. Мы с Никитой ходим в школу, мама ходит на работу и воспитывает нас. Я ненавижу тех людей, кто начал войну!

Я хочу, чтобы все всегда жили в мире и были рядом, и не было войны...

С любовью, твоя дочь Саша, мама и мой старший брат Никита!

На сайте Znanija.com также размещены просьбы других родителей помочь им с детьми выполнить задание. В частности, при составлении письма детям предложено использовать слова из "Словарной коробки": "Здравствуй", "Дорогой", "Любимый мой", "Я о тебе очень скучаю", "Как там на фронте", "Я помогаю маме", "Я тебя очень-очень жду", "Возвращайся с победой", "До свидания", "Крепко тебя целую", "Твой сын/дочь".