«Моим детям желали сгнить в аду»: Андрес Анвельт рассказал о причинах ухода из политики

На вопросы о причинах своего ухода из политики Анвельт упомянул не только здоровье. «Когда вокруг тебя так много яда. Как вести себя, если в неделю получаешь на почту два-три письма, в которых говорится, что я сгнию, что мои дети и внуки сгниют в аду...», - рассказал Анвельт, с какими ужасами он на должности министра вынужден был ежедневно сталкиваться.