«Моим детям желали сгнить в аду»: Андрес Анвельт рассказал о причинах ухода из политики
27 ноября 2018, 19:25
20 ноября министр внутренних дел Андрес Анвельт неожиданно сообщил, что покидает политику. В интервью передаче Radar бывший министр рассказал о причинах ухода и поделился своим мнением об эстонской политике.
На вопросы о причинах своего ухода из политики Анвельт упомянул не только здоровье. «Когда вокруг тебя так много яда. Как вести себя, если в неделю получаешь на почту два-три письма, в которых говорится, что я сгнию, что мои дети и внуки сгниют в аду...», - рассказал Анвельт, с какими ужасами он на должности министра вынужден был ежедневно сталкиваться.
Смотрите интервью с Андресом Анвельтом сегодня в 20.00 на телеканале Kanal 2 в передаче Radar.