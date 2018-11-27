Вт, 27.11.2018
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На строительном рынке Финляндии ожидается спад

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Ehitus, Tark maja , kraana

ФОТО: Meelis Meilbaum / Virumaa Teataja

Спад на строительном рынке Финляндии прогнозируется уже давно, но теперь это отражается и в статистике. 

В Финляндии число строительных лицензий резко сократилось, сообщает Yle со ссылкой на Статистический центр.

В период с июля по сентябрь было выдано лицензий на застройку 5,8 миллионов кубометров, что более чем на 25 процентов меньше, чем за этот же промежуток времени прошлого года.

Больше всего сокращение наблюдается в строительстве деловых и офисных зданий - почти 44 процента.

Главный экономист Ассоциации строительной промышленности Сами Пакаринен не видит причин для большого беспокойства. По его словам, объемы строительства достигли своего пика и теперь возвращаются к нормальному уровню.

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