EKRE обжалует решение полиции не возбуждать дело против Индрека Таранда

По его мнению, отказ полиции возбудить дело против Таранда говорит о политизированности правоохранительных органов. "В отношении нарушителя закона ничего не возбуждают, а воспрепятствовавшие правонарушению с его стороны люди выставляются такими Джонами Диллинджерами, врагами общества номер один", - заявил Хельме.