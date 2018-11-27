Вт, 27.11.2018
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EKRE обжалует решение полиции не возбуждать дело против Индрека Таранда

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Индрек Таранд на митинге EKRE против поддержки Эстонией миграционного пакта ООН.

ФОТО: TAIRO LUTTER / EESTI MEEDIA/SCANPIX

Консервативная народная партия (EKRE) обратится в прокуратуру с требованием пересмотреть решение полиции, отказавшейся возбуждать дело против депутата Европарламента Индрека Таранда за якобы предпринятую им попытку сорвать митинг EKRE против поддержки Эстонией миграционного пакта ООН.

"Обязательно [обжалуем]. Юристы сейчас этим занимаются", - сказал корреспонденту rus.err.ee председатель парламентской фракции консерваторов Мартин Хельме.

По его мнению, отказ полиции возбудить дело против Таранда говорит о политизированности правоохранительных органов. "В отношении нарушителя закона ничего не возбуждают, а воспрепятствовавшие правонарушению с его стороны люди выставляются такими Джонами Диллинджерами, врагами общества номер один", - заявил Хельме.

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